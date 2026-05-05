AKTUELNO

Domaći

JA SAM MAŠINA ZA TROŠENJE NOVCA! Sandra Afrika progovorila o rashodima, ljubavi s Mikšom i pesmama koje će uskoro ugledati svetlost dana!

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Progovorila o mnogim detaljima iz svog privatnog života!

U novom izdanju emisije ''Premijera vikend specijal'', sagovnornica reportera Nemanje Vujičića, bila je pevačica Sandra Afrika.

Foto: TV Pink Printscreen

Kako si?

- Uvek je divo sa tobom, Nemanja.

Da li je istina da si sinić stigla iz Splita?

- Preumorna sam, veoma. Međutim, dobro je, samo neka ima posla. Nastupa imam sve više i više, ali mi je drago zbog toga, iskreno.

Foto: TV Pink Printscreen

Mnoge tvoje kolege govore kažu da je sve manje nastupa za njih, ali ti drugačije govoriš.

- Ne žalim se. Što se mene tiče, meni posla ne manjka. Mislim da estrada ne manjka, kada je reč o nastupima.

Da li si ti mašina za novac?

- Poštrošim više nego što zaradim. Ja sam mašina za trošenje novca. Koliko god da imam, ja to potrošim.

Foto: INstagram Printscreen

Povezivali su te sa mlađima, sa ovim sa onim. Čini mi se da je govedina bolja za tebe, nego piletina, da li je tako?

- To sad tako ti kažeš.

Mnogi se pitaju zbog čega se nisi udala za Mikišu i zbog čega nisi sa njim dobila dete?

- Ne znam ni ja. Možda njega da pitaš. Sve je to sudbina. Mikiša je imao u mom životu zaslugu.

Da li ti je žao jer nisi s njim dobila dete i udala se za njega?

- Pa dobro, bilo bi lepo da su sve pare išle u jednu kuću i da je sve to bilo tako, ali šta da se radi.

Foto: TV Pink Printscreen

Da li si slobodna?

- Da, jesam. Slobodna sam.

Šta se dešava sa tvojim stanom?

- Nemoj to da me pitaš. Veoma mi je sada lepo, sređuje se sve.

Koliko si najviše novca ostavila u kafani?

- Previše novca. Neki pevači su od toga uspeli da kupe nekretnine.

Foto: TV Pink Printscreen

U poslednje vreme, mnoge stvari pevači iznose jedni o drugima, a i neke prepiske i video-snimci, ugledali su svetlost dana. Kako gledaš na to?

- Sigurna sam da moji prijatelji, nikada nešto neće proslediti u javost, to je sigurno.

Kako bi se osećala, da si videla dopisivanje sa nekim tvojim bliskim na društvenim mrežama?

- To nikako ne može da se desi, da se razumemo.

Tvoja nova pesma je ugledala svetlost dana, kada će ostatak pesama?

- Dosta novca ulažem u pesme. Na tome se ne štedi, ne sme da se štedi. U to ulažem svaki dinar, isplati se veoma.

Foto: TV Pink Printscreen

Autor: S.Z.

#Aleksandar Moskovljević Mikiša

#Sandra Afrika

#Veza

#ljuav

#odnos

#pesme

#rashodi

POVEZANE VESTI

Domaći

NE PROPUSTITE! Sale Tropiko otvorio vrata svog doma, progovorio o razvodu sa Jovanom Pajić i odnosu sa Marijom Šerifović! Večeras u 20h

Domaći

TRAGEDIJA JU JE SLOMILA! Goca Tržan progovorila o boli koju nosi u sebi i smrti ČLANA PORODICE: SAHRANILI SMO JE, A JA SAM UVEČE OTIŠLA DA PEVAM!

Domaći

Uroš je bio za to da je smesti u dom, ONA TO NIJE ŽELELA: Milica Dugalić za Pink.rs iznela ŠOKANTNE detalje iz Žižinog života, nikog nije štedela: Src

Domaći

TADA NISAM IMALA DECU, NISAM TAKO RAZMIŠLJALA: Anica Milenković prvi put nakom medijske pauze progovorila o GREŠKAMA IZ PROŠLOSTI I VRHINCU KARIJERE,

Domaći

Nisu mogli da podnesu moj uspeh, a znaju koliko mi to znači: Ana Radulović priznala da su je najbliži RAZOČARALI tokom njenog najvećeg uspeha u karije

Domaći

'NIJE LAKO BITI SA PEVAČICOM' Slavica Ćukteraš o zajedničkom životu sa novim dečkom! Evo i da li će stati ponovo na LUDI KAMEN!