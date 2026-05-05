JA SAM MAŠINA ZA TROŠENJE NOVCA! Sandra Afrika progovorila o rashodima, ljubavi s Mikšom i pesmama koje će uskoro ugledati svetlost dana!

Progovorila o mnogim detaljima iz svog privatnog života!

U novom izdanju emisije ''Premijera vikend specijal'', sagovnornica reportera Nemanje Vujičića, bila je pevačica Sandra Afrika.

Kako si?

- Uvek je divo sa tobom, Nemanja.

Da li je istina da si sinić stigla iz Splita?

- Preumorna sam, veoma. Međutim, dobro je, samo neka ima posla. Nastupa imam sve više i više, ali mi je drago zbog toga, iskreno.

Mnoge tvoje kolege govore kažu da je sve manje nastupa za njih, ali ti drugačije govoriš.

- Ne žalim se. Što se mene tiče, meni posla ne manjka. Mislim da estrada ne manjka, kada je reč o nastupima.

Da li si ti mašina za novac?

- Poštrošim više nego što zaradim. Ja sam mašina za trošenje novca. Koliko god da imam, ja to potrošim.

Povezivali su te sa mlađima, sa ovim sa onim. Čini mi se da je govedina bolja za tebe, nego piletina, da li je tako?

- To sad tako ti kažeš.

Mnogi se pitaju zbog čega se nisi udala za Mikišu i zbog čega nisi sa njim dobila dete?

- Ne znam ni ja. Možda njega da pitaš. Sve je to sudbina. Mikiša je imao u mom životu zaslugu.

Da li ti je žao jer nisi s njim dobila dete i udala se za njega?

- Pa dobro, bilo bi lepo da su sve pare išle u jednu kuću i da je sve to bilo tako, ali šta da se radi.

Da li si slobodna?

- Da, jesam. Slobodna sam.

Šta se dešava sa tvojim stanom?

- Nemoj to da me pitaš. Veoma mi je sada lepo, sređuje se sve.

Koliko si najviše novca ostavila u kafani?

- Previše novca. Neki pevači su od toga uspeli da kupe nekretnine.

U poslednje vreme, mnoge stvari pevači iznose jedni o drugima, a i neke prepiske i video-snimci, ugledali su svetlost dana. Kako gledaš na to?

- Sigurna sam da moji prijatelji, nikada nešto neće proslediti u javost, to je sigurno.

Kako bi se osećala, da si videla dopisivanje sa nekim tvojim bliskim na društvenim mrežama?

- To nikako ne može da se desi, da se razumemo.

Tvoja nova pesma je ugledala svetlost dana, kada će ostatak pesama?

- Dosta novca ulažem u pesme. Na tome se ne štedi, ne sme da se štedi. U to ulažem svaki dinar, isplati se veoma.

Autor: S.Z.