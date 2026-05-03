Vučica je ispisala istoriju: Šakira održala besplatan koncert pred 2 miliona ljudi na Kopakabani! Morala da potkači i Pikea, a Brazilu donela milione

Kolumbijska pevačica Šakira održala je sinoć besplatan koncert na plaži Kopakabana u Rio de Žaneiru. Na nastupu je bilo dva miliona ljudi, saopštio je gradonačelnik ovog grada.

Nastup je usledio nakon sličnih koncerata Madone 2024. i Lejdi Gage prošle godine, kojima je takođe prisustvovao ogroman broj ljudi. Za Šakiru je to bio deo njene svetske turneje „Las Mujeres Ya No Lloran“ ili „Žene više ne plaču“, nazvane po njenom albumu iz 2024. godine.

Šakirin nastup je počeo oko 23 sata, više od sat vremena nakon zakazanog termina, uz vrištanje njenih fanova i aplauz dok su dronovi leteli publici iznad glave, sa natpisom "Volim te, Brazil“ na portugalskom jeziku.

"Bila sam prvi put ovde kada sam imala 18 godina, sanjajući da pevam za vas“, rekla je Šakira publici ubrzo nakon što je izašla na scenu pa dodala:. "A sada, pogledajte ovo. Život je magičan".

"Mi žene, kada padnemo, ustanemo mudrije"

Pop zvezda je otpevala omiljene pesme kao što su "Hips Don't Lie“, "La Tortura“ i "La Bicicleta“. Završila je numerom "BZRP Music Sessions #53/66“, koja je objavljena nakon njenog razdvajanja od španskog fudbalera Đerara Pikea.

Podsetimo, Šakira i Đerar Pike raskinuli su u junu 2022. nakon 12 godina veze, a zbog njegove afere sa Klarom Čiom Marti, sa kojom se u međuvremnu razišao. Par, koji ima sinove Milana i Sašu, rastao se burno, a pevačica je preljubu pretočila u pesme. Šakira je raskid opisala kao "ranu koja nikad neće zarasti", ali utehu nalazi u muzici i deci.

Čuvena pevačica je tokom nastupa u Brazilu odvojila vreme da proslavi žensku otpornost: "Mi žene, svaki put kada padnemo, ustanemo malo mudrije", aludirajući na buran raskid.

Gradonačelnik Rija, Eduardo Kavalijer, na društvenim mrežama je rekao da je nastupu prisustvovalo dva miliona ljudi. "Vučica je ispisala istoriju u Riju“, objavio je, misleći na Šakirin hit iz 2009. godine.

Fanovi pristizali od ranog jutra, latino zajednica slavi Šakiru kao ikonu

Kada je prvi put nastupila u Brazilu 1990-ih, uspostavila je neverovatnu vezu sa tamošnjom publikom, prema rečima Felipea Maje, etnomuzikologa koji doktorira popularnu muziku i digitalne tehnologije na Univerzitetu Pariz Nanter.

Taj uspeh u Brazilu "ima mnogo veze sa činjenicom da ona dolazi iz Kolumbije, zemlje čija kultura ima mnogo sličnosti sa Brazilom“, rekao je Maje, dodajući da subotnji nastup "kruniše odnos koji ona ima sa Brazilom veoma dugo“.

Erika Monteiro, 38-godišnja računovođa, izjavila jje da sluša Šakiru od detinjstva. "Za mene ona predstavlja snagu naše latino zajednice“, rekla je Monteiro pre koncerta i naglasila: "Tretiraju nas kao da smo inferiorni, ali u stvari imamo mnogo više snage.“

Vraćajući se kući nakon subotnjeg koncerta, Helem Souza da Silva je rekla da je Šakirin nastup, kao i koncerti Bed Banija u Sao Paulu u februaru, pomogao učvršćivanju latino identiteta Brazila.

Ovi umetnici "jasno stavljaju do znanja da su Brazil, Portoriko, Kolumbija i druge zemlje deo Latinske Amerike", poručila je.

Gomila ljudi je počela da se okuplja na plaži još u subotu ujutru kako bi zauzela dobro mesto za koncert. Ulični prodavci su prodavali slatki kukuruz i druge brazilske grickalice, flaširanu vodu i kaipirinje, popularni brazilski koktel, ali i toalet-papir, dezodorans, pa čak i vreće peska na kojima su posetioci koncerta mogli da stoje kako bi bolje videli binu postavljenu prekoputa Kopakabana Palasa, istorijskog luksuznog hotela.

Ulična prodavačica Simone Paula da Kunja stigla je na plažu u petak uveče, nadajući se da će prodati sve flaše piva i vode koje je kupila pre koncerta i zaraditi ukupno oko 100 dolara.

Uprkos umoru, da Kunja je bila uzbuđena zbog mogućnosti da vidi Šakiru uživo. "Sećam je se iz vremena kada je još imala crnu kosu. Njen sam veliki obožavalac".

Šakira donela milione brazilskom gradu

Besplatni koncerti su deo pokušaja gradske kuće da podstakne ekonomsku aktivnost nakon karnevala i novogodišnjih proslava i pre jednomesečne proslave praznika Saint John u junu.

"Za nas su zabave ozbiljna stvar jer obezbeđuju radna mesta, prihode, razvoj i identitet grada“, rekao je gradonačelnik Kavalijer dok je predstavljao operativni plan grada za događaj i poručio: "Naša investicija u ovu predstavu će nam dati finansijski povraćaj 40 puta veći".

Šakirin nastup bi mogao da obezbedi oko 777 miliona reala (oko 155 miliona dolara), prema studiji Gradske kuće i Riotura, opštinske turističke kompanije, zahvaljujući prilivu turista i novca potrošenog u restoranima, hotelima i prodavnicama.

Usred prošlogodišnjeg koncerta sa Lejdi Gagom, državna policija Rio de Žaneira uhapsila je dve osobe zbog planiranog napada bombom. Policija je saopštila da su dvojica uhapšenih bili deo grupe koja je širila govor mržnje protiv LGBTQ zajednice i da su nastojali da radikalizuju i regrutuju tinejdžere za izvođenje napada koristeći Molotovljeve koktele i improvizovane eksplozive.

Pre Šakirinog nastupa, Airbnb je u saopštenju od 22. aprila naveo da se očekuje povećanje broja gostiju koji će doputovati iz različitih delova Brazila, Latinske Amerike, pa čak i iz evropskih prestonica poput Pariza i Londona.

Vanderson Andrade, 30-godišnji arhitekta, naglasio je je da je specijalno za koncert doleteo iz grada Gojane u centralnom Brazilu u subotu i da je planirao da se vrati sledećeg dana.

"Pokušao sam da nabavim karte da je vidim u Brazilu prošle godine, ali nisam uspeo“, rekao je Andrade, čija je prva tetovaža vuk u čast Šakire i napomenuo: "Danas se san ostvario", piše cbsnews.com, prenosi Blic žena.

Autor: Nikola Žugić