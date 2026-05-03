Puno prešao, ali je očuvan: Mina Amidžić podelila sliku sa Ognjenom, oglasila se specijalnim povodom (FOTO)

Mina Naumović i njen surpug, voditelj Ognjen Amidžić nedavno su postali bogatiji za još jednog člana, ćerku Lolu.

Par uživa u ljubavi, a čini se da žive idilu što često pokazuju na društvenim mrežama. Kako je Ognjen šaljive prirode, i njegova lepša polovina je "povukla" na njega, pa se našalila na njegov račun.

Naime, ona je objavila nekoliko zajedničkih fotografija sa Ognjenom i čestitala mu praznik.

- Danas je Svetski dan muževa. Okačite svoj primerak.... Ovo je moj. Puno prešao, ali očuvan - napisala je ona ispod objave.

"Bravo za opis", "Toliko si lepa", neki su od komentara ispod objave.

Podsetimo, Ognjen i Mina imaju trogodišnjeg sina Peruna, a pre skoro tri meseca stigla je i ćerka Lola. Iako je među njima razlika 17 godina Mina i Ognjen Amidžić se odlično slažu i jedno drugom su velika podrška.

- Nekako smo se poklopili. Dosta smo slični, na sličan način smo vaspitavani, iz istog grada potičemo. Poznaju nam se porodice - istakao je Ognjen.

Poznati voditelj i ranije je često isticao da izuzetno poštuje Mininu majku, doktorku Zoru Naumović, kao i da sa njom ima odličan odnos. Sada je otkrio i jedan manje poznat podatak iz porodične biografije.

Ognjen Amidžić rodom je iz Šapca, baš kao i njegova izabranica. Njihove porodice poznaju se od ranije, ali postoji i jedna zanimljiva priča koja ih vezuje.

- Ispostavilo se da moj tata bio razredni Mininoj mami. Kad je moj tata završio fakultet sa 24 godine, poslali su ga u Šabačku gimnaziju da predaje istoriju. U prvom odeljenju kom je bio razredni bila je Minina mama, koja je u tom trenutku mlađa od njega šest godina - ispričao je Ognjen.

Njegova tašta, Zora Naumović, ugledna je doktorka. Diplomirala je na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu. Kasnije je zavšrila specijalizaciju iz interne medicine, da bi 2002. godine supspecijalizirala kardiologiju, a iste godine Ministarstvo zdravlja dodeljuje joj zvanje primarijusa.

