Kija Kockar krije pravo bogatstvo: Stanovi, nasledstvo i nekretnina u inostranstvu

Bivša voditeljka Kristina Kija Kockar vlasnica je brojnih nekretnina, o kojima javnost malo zna, ali se nikada nije hvalila bogatstvom.

Kako se navodi, Kija u Beogradu ima dva luksuzna stana, kao i stan u Zrenjaninu. Kija je od oca Miloša nakon njegove smrti nasledila restoran i imanje u Zrenjaninu, a to je kasnije prodala.

- Pošto je Zrenjanin mali grad, Kija nije želela da ušteđevinu koju ima ulaže tamo. Zato je ipak presekla, pa restoran i imanje stavila na prodaju. Ubrzo ih je prodala i taj novac ostavila po strani - pričao je tada izvor za Blic.

Ona je nedavno kupila nekretninu i u Turskoj, gde provodi neretko vreme. Kija je neko ko ima više poslova. Osim što zarađuje od svoje knjige, ona ima i liniju kupaćih kostima.

Veliko bogatstvo nasledila je i od oca Miloša, ali je to prodala, što je i sama jednom prilikom potvrdila.

- Da, tačno je. Prodala sam to. Dosta je ulaganja trebalo u restoran i celo imanje i nisam imala ambicije da otvaram bilo šta u Zrenjaninu, jer tamo nema zarade. Još uvek imam tamo trosoban stan i dovoljno mi je to u Zrenjaninu - kratko je prokomentarisala Kija.

Autor: Nikola Žugić