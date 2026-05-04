TRADICIONALNI RECEPT BOBE ŽIVOJINOVIĆA OBARA SA NOGU! Svi obožavaju njegove baklave, a Brena priznaje: Ja ne kuvam

Lepa Brena priznala je da su u njenom domu muškarci bolji kuvari, a recept Bobe Živojinovića obožavaju svi koji ga probaju!

Boba Živojinović tradicionalnu baklavu sa pistaćima pravi po receptu koji je nasledio od tašte.

Sastojci:

Sveže kore za baklavu

350 g maslaca

350 g mlevenih pistaća

2 kašike kristal-šećera

Za sirup:

4 šolje vode

3 šolje šećera

sok od jednog limuna

Priprema:

Sastojke za sirup sjedinite i prokuvajte. Kore poređajte u pleh, a potom ih premažitem maslacem. Pospite sve pistaćima pomešanim sa šećerom. Pecite na 200ºC 40 minuta. Vruću baklavu prelijte hladnim sirupom koji ste pre toga dobro ukuvali.

Brena: "Ne bavim se kućnim poslovima"

Podsetimo, Brena je jednom prilikom govorila o kućnim poslovima.

- Kućnim poslovima se ne bavim uopšte u smislu da čistim, kuvam, perem, peglam. To sam radila dok sam živela u malom stanu sa porodicom, odnosno majkom. Mi smo morali da radimo sve, da kuvamo, peremo, peglamo, heklamo, vezemo goblene, krečimo. Meni se to do moje 18, 19. godine toliko smučilo. To je posao koji niko ne ceni i niko ne vidi da je urađen, pošto je to kategorija koju niko ne ceni ja sam još kao klinka odlučila da kad god zaradim novac pola ću odvajati da plaćam nekoga ko će se time baviti - rekla je svojevremeno pevačica u emisiji "Magazin in".

