SKINUO SE MILAN VASIĆ! Naš glumac objavio sliku iz bazena u društvu sina Despota: Evo kako otac i sin provode vreme zajedno

Glumac Milan Vasić oduševio je svoje pratioce na društvenim mrežama objavivši emotivnu fotografiju iz bazena na kojoj uživa u društvu svog sina Despota.

Iako je Milan pokazao zavidnu liniju, u prvom planu bio je neodoljiv prizor tate koji uči svog naslednika prvim koracima u vodi. Vidno raspoložen, glumac nije skidao osmeh sa lica dok se igrao sa sinom, a ova porodična idila brzo je prikupila gomilu lajkova i pregršt razneženih komentara.

Milan je još jednom pokazao da mu uloga oca najbolje pristaje i da svaki slobodan trenutak koristi za stvaranje najlepših uspomena sa svojim mezimcem.

Oženio 18 godina mlađu

Podsetimo, Milan Vasić oženio se u aprilu prošle godine, a lepe vesti je tada objavio na svom Instagramu. Inače, Milan je od Maje stariji 18 godina, a njegova izabranica ne voli da se previše javno eksponira. Oni su upriličili intimno venčanje na Kosovu i Metohiji, gde su kasnije i krstili sina Despota, a glumac je o svadbi govorio za "Blic".

- Bilo je prelepo. Drago mi je da moja supruga voli Kosovo i Metohiju kao i ja. Nikoga ne teram da mora da se ide na Kosovo, ali ona je to prihvatila i bilo je predivno - rekao je tada Milan koji je potom Despota krstio u Gračanici.

- Došli dani sreće naše, ostvario Bog mi san. Da u svetoj Gračanici krstim sina na Krstovdan. Mog detinjstva tu su staze, radosne su moje suze. Najsrećniji moj je dan, krstim sina na Krstovdan. Sine, sine, Despote, gledaj sine ove lepote. Slušaj zvona kako bruje, Kosmet ti se sine raduje - stoji u objavi koju je podelio Milan Vasić.

