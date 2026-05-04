ĆERKE NIKAD SREĆNIJE, A PONOSNOJ MAMI PUNO SRCE! Luna Đogani pokazala gde je odvela Miju i Lanu: Snimila trenutke čiste radosti (FOTO)

Pobednica "Zadruge" Luna Đogani podelila je na društvenim mrežama kako provodi vreme sa ćerkicama Mijom i Lanom.

Ona je pokazala gde su zajedno otišle, što je njene naslednice jako radovalo. Luna ih je odvela u luna park koji je u blizini njihovog doma, pa su tu provele sunčan, majski dan.

Devojčice su uživale u vožnji na ringišpilu, dok ih je ponosna majka sve vreme snimala. Luna neretko deli privatne, porodične momente, a tako je bilo i ovog puta, te je uspela da pokrene lavinu komentara, kako to često bude slučaj kad je ona u pitanju.

Vesna Đogani: "Luna me nije zvala na njen rođendan"

Luna je, podsetimo, nedavno proslavila 30. rođendan, a nije zvala Vesnu i Đoleta Đoganija na veselje.

- Nisu pozvali, da. Sin je bio, Adriano, kao predstavnik porodice, poziv za nas od Lune nije stigao, nema ni potrebe, sve okej. Molim vas, neka druga tema - rekla nam je odsečno Vesna Đogani.

Autor: Nikola Žugić