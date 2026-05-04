'Delovalo je da je mrtva' Desingerica o stravičnom udesu koji je doživeo sa suprgom Nevenom, otkrio sve detalje: Nisam mogao da udahnem

Reper Dragomir Despić, poznatiji kao Desingerica, doživeo je tešku saobraćajnu nezgodu pre nekoliko godina, a detalji tog događaja i danas su mu duboko urezani u sećanje.

On je ispričao da je u automobilu bio sa suprugom Nevenom kada su sleteli sa puta i završili u kanalu.

- Da li je moguće da sam mogao da poginem, da sam sve to prokockao? Toliko sam stvari imao u planu… Kada smo pali dole, ona je izgubila svest. Delovala je kao da je mrtva, bila je potpuno nepomična. Pomislio sam da je nema. Bio sam u šoku. Pokušavam da dođem sebi, da udahnem vazduh, a pojas mi je polomio grudnu kost. - rekao je Desingerica pa je dodao:

- Auto je počeo da se dimi, kao da će da se zapali. Bio je mrak, ništa se nije videlo. Za mene je ona u tom trenutku bila mrtva. Savila se preko pojasa, a ja pokušavam da je izvučem. Pošto ‘korveta’ ima dugme za otvaranje vrata, u panici sam zaboravio kako se vrata otvaraju. Nisam mogao da prihvatim da je mrtva… U tom očaju sam je udario, i ona se odjednom probudila, kao iz sna. - govori je reper pa je dodao:

- Izlazimo napolje, mislimo da ćemo izgoreti, a ona me pita: ‘Gde mi je telefon? Gde mi je fen za kosu?’ Jedva smo izvukli živu glavu. U tom trenutku sam otkopčavao pojas dok je auto već počeo da gori“, ispričao je Desingerica kroz smeh u „Dizel“ podkastu.

Autor: N.B.

