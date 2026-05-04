Evo šta je završila od škole Cecina snajka: Radila je na pijaci, igrala košarku, rodila tri sina i ima ovu diplomu

Veljko Ražnatović i njegova izabranica Bogdana uživaju u skladnom porodičnom životu sa trojicom naslednika – Željkom, Krstanom i Isaijom. Iako su odlučili da svoje gnezdo sviju u Bogdaninom rodnom Titelu, daleko od prestoničke vreve i svetala reflektora, javnost ne prestaje da intrigira prošlost Bogdane.

Naime, Bogdana se nikada nije trudila da bude u centru pažnje, uprkos tome što je deo najpoznatije porodice na Balkanu. Dok su mnogi upoznati sa njenom uspešnom sportskom karijerom, tokom koje je dominirala na košarkaškim terenima, a detalje o njenom školovanju malo ko zna.

Supruga Veljka Ražnatovića može se pohvaliti diplomom Više poslovne škole, gde je uspešno apsolvirala na smeru za računovodstvo i finansije.

Pre nego što je postala gospođa Ražnatović, Bogdana se nijednog trenutka nije libila teškog rada. Godinama je bila desna ruka svojim roditeljima na njihovoj farmi živine, a redovno je viđana i kako uslužuje mušterije za očevom tezgom na pijaci. Pored fizičkih poslova, ona je svojevremeno radila i u kancelariji, primenjujući svoje znanje stečeno tokom studija.

Ovako su se Veljko i Bogdana upoznali

Veljkova sestra, Anastasija Ražnatović, priznala je da je morala da se umeša u njihov odnos.

- Istina je da sam ja kumovala upoznavanju Veljka i Bogdane. Ja sam nju ugledala na Kopaoniku, nisam je ni znala i samo sam joj prišla i rekla da je prelepa. "Ja mislim da si ti za mog brata super devojka, on je lud i mora da se smiri, ti si prava", to sam joj rekla. Onda je ona rekla da se ni ne znaju, a ja kada sam ih upoznala, ona ga je prvi put šikanirala. On je bio preneražen, jer je navikao da mu svaka devojka pada pod noge. A sledeći put sam ih opet spojila, a njoj sam rekla da spusti loptu. Od tada su se poljubili i nisu se razdvojili - rekla je Anastasija jednom prilikom.

Autor: N.B.