U sekundi može sve da se promeni: Lepa Brena ponovo se suočila s bolešću koju je jednom već pobedila

Muzička zvezda Lepa Brena već 18 godina vodi borbu sa tromboza. Iako stanje drži pod kontrolom zahvaljujući redovnoj terapiji, pevačica je svesna da naporni koncerti i česta putovanja avionom mogu uticati na pogoršanje bolesti.

Kako prenosi Svet, nedavno je suprugu Bobi Živojinoviću priznala da se oseća iscrpljeno i da više nema energije kao ranije, nakon čega je on odmah reagovao i insistirao da poseti lekara.

Navodno je odmah pozvao lekara koji ju je operisao i zakazao joj pregled.

-Boba joj je rekao da ne sme da čeka ni dana i da što pre mora na kontrolu, jer ne bi podneo da joj se nešto desi. Svestan je on da je tromboza opasna bolest i da je do sada uspevala da je drži pod kontrolom, ali to je i podmukla bolest. U sekundi može da se napravi novi tromb i da izazove haos - otkriva blizak izvor Živojinovićima.

Inače, Brena se prvi put suočila sa trombozom pre 18 godina. Na jednom nastupu joj je ruka dobila plavu boju i počela je da trne. Lekari su tada otkrili da joj se začepila glavna vena i zbog toga neko vreme nije smela da leti avionom.

Dobila je tablete za proređivanje krvi koje mora da pije svaki dan, a pre osam godina ležala je u bolnici na Dedinju kada su joj razbili taj tromb. Lekari su je tada upozorili da stres i iscrpljenost mora da izbegava, a ona i sada radi velike koncerte kao pre 30 godina kada je bila u punoj snazi.

- Prvu trombozu sam pregurala još davno, ali sam nakon toga nastavila sa velikim radom. To što se bolest ponovila predstavlja ozbiljan alarm. Živim maltene pod stalnom tenzijom i sve što se dešava na poslu ili u porodici doživljavam previše emotivno. Ta moja vojnička disciplina i perfekcionizam deluju destruktivno na mene. Čini mi se da nikada nisam znala da se potpuno odmorim od svojih obaveza. Osnovni problem je što, i kada odem na odmor, previše razmišljam. Ta psihička prenapregnutost može da vrati bolest - objasnila je Brena svoje zdravstveno stanje.

Autor: N.B.

