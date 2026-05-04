Naša glumica preminula u 40. godini: Bila je među najtalentovanijima u generaciji, a malo ko zna ko je njena ćerka

Neda Spasojević, jedna od kultnih i modernih glumica sedamdesetih godina prošlog veka, preminula je od raka u svojoj 40. godini. Iako je njen život prerano ugašen, ostavila je veliki trag u domaćoj kinematografiji i ćerku, danas uspešnu glumicu Isidoru Minić, koja je dugo krila od okruženja ko joj je majka.

Ova rođena Beograđanka je umetnost zavolela uz svoje roditelje, oca Milorada Spasojevića koji je bio pozorišni i filmski glumac, i majku Jelenu, koja je radila kao pozorišna krojačica. U svojoj karijeri odigrala je brojne velike uloge u ostvarenjima kao što su "Izdajnik", "Došljak", "Vrele kapi" i "Smrt pukovnika Kuzmanovića". Njen raskošni talenat doneo joj je višestruka priznanja, uključujući nagradu u Puli i Zlatnu nimfu na Festivalu u Monte Karlu za ulogu u televizijskoj drami "Gospodin Foka". Neda je radila do samog kraja, ali su joj 1981. godine lekari konstatovali karcinom. Preminula je nekoliko meseci nakon snimanja filma "Banović Strahinja".

Iza preminule glumice ostali su njen suprug, poznati slikar Bane Minić, i ćerka Isidora Minić. Isidora, koja neodoljivo podseća na svoju majku, nastavila je njenim stopama i postala izuzetno poznata glumica. Domaća publika ju je upamtila po zapaženim ulogama u popularnim filmovima i serijama kao što su "Lajanje na zvezde", "Točkovi", "Crni Gruja", "Sumnjiva lica", "Idealne veze" i "Nemanjići".

Isidora Minić je svoj privatni život uvek pažljivo čuvala daleko od očiju javnosti, pa tako veoma dugo niko nije ni znao čija je ona ćerka.

- Dugo sam krila od ljudi iz okruženja, kao i od ljudi sa akademije da sam dete glumice Nede Spasojević", objasnila je jednom prilikom, dodajući da je imala privilegiju da je ne otkriju. Želela je da sačuva tu informaciju za sebe kako bi njen put bio autentičan:

- Želela sam da to bude nešto moje, nešto što ne mora svako da zna. Iako je istakla da joj je majka podarila talenat i priliku da se oproba u glumi, Isidora je samoj sebi zadala jasan cilj: morala je svojim radom da dostigne majčin uspeh i da je ne obruka.



Autor: N.B.