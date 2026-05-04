Paralizovano joj je 60 odsto mozga: Sestra našeg pevača prošla pakao, ali je heroj porodice, on otkrio sve

Pevač Dado Polumenta retko govori o svom privatnom životu, ali je jednom prilikom otvorio dušu i javno, kroz suze, progovorio o svojoj sestri Dajani, koja je u trećem mesecu života ostala sa trajnim invaliditetom. Njena dugogodišnja borba i neizmerna snaga njihovih roditelja postali su pevaču najveća životna lekcija i podsetnik da treba ceniti svaku sitnicu u životu.

Dajana je već punih trideset godina vezana za invalidska kolica. Zbog teškog stanja, ona danas ne govori, ne čuje i ne hoda. Gostujući u emisiji "Na terapiji sa Slavicom Đukić Dejanović", Dado je kroz jecaje ispričao potresne detalje o onome što je zadesilo njegovu porodicu na samom početku Dajaninog života.

- Dajana je sestra moja koja je rođena kao i svaka druga beba, kao normalno dete. Sa tri meseca je imala unutrašnju temperaturu 42 kada su joj doktori dali pogrešnu injekciju i paralizovali su joj šezdeset posto mozga. Od tog momenta su počeli godinama da otkazuju funkcije i mišići", ispričao je pevač.

- Zadnjih, pa eto da kažem, trideset godina je ona u kolicima. Ne postoje reči kojima bih mogao da opišem tu bol i patnju, ne moju koliko od mojih roditelja i kroz šta je ona prošla".

Životne lekcije i čistota duše

Uprkos ogromnoj boli, Dado ističe da je iz sestrine sudbine izvukao najvažnije lekcije o ljudima i zahvalnosti. Njena situacija naučila ga je da vrednuje ono što većina ljudi uzima zdravo za gotovo.

"Mogu reći samo da sam od nje mnogo naučio o životu o ljudima o toj čistoći, definitivno", naglasio je Dado. On je istakao i koliko ga je ova situacija otreznila: "Hvala dragom Bogu na takvim roditeljima, definitivno to kolika je težina sa druge strane je velika blagodat data od Boga da bi znali da cenimo zaista svaki korak, svaki gutljaj vode koji čovek može da uzme sam, da nisi zavistan ni od koga".

Fascinantna borba roditelja

Pevač ne krije koliko se divi svojim roditeljima koji decenijama bez prestanka brinu o Dajani. Bolest je donela veliki hendikep za čitavu porodicu, ograničivši im kretanje tako da ne mogu planirati letovanja i zimovanja kao ostali svet. Ipak, njihova posvećenost ostaje nepokolebljiva.

- Moj otac ima 69, sada će 70 godina, on je kada ga vidite kao da ima 40. Neverovatno kakvu snagu i energiju nosi i on i moja majka. Majku ću uvek pamtiti po osmehu, a oca po toj nekoj jačini - ponosno je naveo Dado.

Na kraju, iskreno se osvrnuo na težinu svakodnevice svojih roditelja i sestrinog stanja:

- Ta borba je meni fascinantna, kada znate da nekome ne možete da pomognete, kada znate da će tako da živi, jer Dajana je zavisna od njih bukvalno za svaki momenat svog života.



Autor: N.B.