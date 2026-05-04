Čuvena pevačica održala poslednji koncert: Na binu izašla sa štapom pa se pozdravila sa uplakanom publikom

Nakon 60 godina karijere, hrvatska pevačica Tereza Kesovija (87) odlučila je da se oprosti od publike i sinoć je održala svoj poslednji koncert.

Naime, Tereza Kesovija je održala poslednji koncerata u Splitu, a mnogi prisutni su plakali.

Tereza je na scenu izašla sa štapom uz pomoć kojeg se kreće, a na samom početku nastupa je obavestila slušaoce da je to upravo njen poslednji, oproštajni koncert.

Koncert se održao u sklopu Sudamje, proslave dana Grada Splita, brojna poznata lica su se pojavila kako bi pružili podršku slavnoj pevačici.

- To je moja želja, ali videćemo kako će biti. Boli me kičma, bole i kolena, to je sve povezano, ali pevati još mogu. Želim se od publike oprostiti pesmom, ali, kažem, videćemo. Nadam se da ću skupiti snage, samo trebam fizički to izdržati, uz pomoć štapa ili stolice na sceni, nema veze - rekla je Tereza ranije.

