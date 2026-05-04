Ćerka jednog od najlepših Srba u vezi sa istetoviranim muškarcem: Ona nežna kao anđeo, a evo kako izgleda njen izabranik

Filip Nikolić, proslavljeni pevač i glumac za kog se govorilo da je "najlepši Srbin", devedesetih godina je svojim talentom i izgledom osvojio Francusku i Holivud.

Njegov život i blistava karijera tragično su prekinuti u 35. godini, ali njegovo nasleđe i danas živi kroz njegovu ćerku Sašu, koja pleni lepotom na svetskim modnim pistama.

Saša je aktivna na mrežama, a nedavno je pokazala i da ima dečka. Saša je pokazala mladića čije telo e celo prekriveno tetovažama.

Filip Nikolić rođen je 1974. godine u Sen Deniju, predgrađu Pariza. Iako se u početku veoma uspešno bavio gimnastikom, prevagnula je njegova ljubav prema muzici. Sredinom devedesetih godina, zajedno sa prijateljima Adelom i Frenkom, osnovao je muzičku grupu "2Be", koja je preko noći izazvala revoluciju na francuskoj muzičkoj sceni. Ekstremnu popularnost doneli su im hit singl "Partir un Jour", ali i atraktivan izgled članova benda koji su u spotovima nastupali raskopčanih košulja, budeći maštu ženske publike. Njegov zvezdani status potvrđuje i činjenica da je dobio svoju voštanu figuru u čuvenom muzeju "Madam Tiso", a oprobao se i kao glumac u ostvarenjima poput "Kraj partije", "Navaro" i "Fragmenti".

Ponosan na srpske korene

I pored ogromne slave i činjenice da su Francuskinje "gubile glavu" za njim, Filip nikada nije zaboravio svoje poreklo3. Njegovi roditelji, majka Slavenka (iz okoline Požarevca) i otac Nikodije (iz okoline Leskovca), napustili su Srbiju i otišli u Francusku 1967. godine. Filip je bio izuzetno ponosan na svoje srpske korene, a domovinu svojih roditelja posetio je početkom dvehiljaditih godina.

Iako su ga obožavateljke opsedale sa svih strana, Filipovo srce pripalo je Valeri Burdan. Njihova ljubav planula je na prvi pogled 1998. godine u jednom butiku u Parizu. Nakon venčanja, Valeri se posvetila osnivanju sopstvenog brenda, a Filip je, pored njihove zajedničke dece, obožavao i njenu ćerku iz prethodne veze, Tanel, oslovljavajući je svojom "princezom".

Filip je imao mnoštvo planova, uključujući pisanje autobiografije i veliki povratak muzici, ali ga je u tome sprečila prerana smrt. Preminuo je 16. septembra 2009. godine usled srčanog zastoja u snu. Tadašnji mediji su pisali o sumnjama da je pevač, navodno sklon lekovima za spavanje, preminuo usled prevelike doze istih.

Očeva slika i prilika: Naslednica Saša

Iza Filipa je ostala ćerka Saša, koja je u trenutku velike porodične tragedije imala svega tri godine. Za razliku od oca, Saša nije izabrala put muzike i glume, već je svoju karijeru usmerila ka modelingu i modnim pistama. Mnogi koji prate njen rad ističu da ova devojka, koja danas izgleda poput boginje, svoju neverovatnu lepotu duguje upravo ocu.



Autor: N.B.