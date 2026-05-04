Poznata Srpkinja u 78. godini svakodnevno vežba: Radi čučnjeve, sklekove i aktivno živi

Verica Rakočević otkrila je tajnu svog izgleda i energije u osmoj deceniji života. Kreatorka je jednom prilikom detaljno otkrila kako izgleda njen prosečan dan.

Kada je u pitanju borba protiv negativnih misli i stresa sa kojim se susreće, Verica Rakočević se oslanja na prirodu i stroge svakodnevne rituale. Njena tajna za unutrašnji mir krije se u dvorištu njene kuće.

"Ceo moj život je u ritualima, tako da mi taj dan ni na koji način nije drugačiji od ostalih. Grlim drveće u znak zahvalnosti i da bih otpustila negativnu energiju koju nakupim od ljudi. To radim kad se vraćam iz grada. Ispred kuće imam hrast, star više decenija. Kada ga prigrlim, osećam blagost koja je kod većine ljudi iščezla. Ujutro, čim se probudim, širom otvorim prozor i zahvalim Bogu i univerzumu na ovome što sam i što je moja porodica dobro, a uveče pred spavanje palim štapiće od tamjana", iskreno je ispričala Verica.

Ipak, njen izgled u 78. godini, kojim redovno ostavlja ljude bez reči, nije samo rezultat duhovnog mira.

Kreatorka je izuzetno posvećena i neverovatnoj fizičkoj aktivnosti, te je otkrila na koji način održava svoju savršenu liniju. Njen trening bi mnogim mlađim devojkama zadao ozbiljne muke!

"Radim sto čučnjeva dnevno, sklekove, trbušnjake, vozim steper, trčim avalskim šumama, zbog brzine misli samo pritiskom na akupunkturne tačke mogu da zaspim. Te tačke su na dlanu leve ruke u dnu šake sa strane i u sredini", navela je modna kreatorka.

Uživa u ljubavi sa 35 godina mlađim

Modna kreatorka važi za ženu kojoj je odavno stalo vreme, a godinama ne menja svoj izgled. I dalje je u top formi, a jedna je od retkih koja uživa u ljubavi sa 35 godina mlađim muškarcem, Veljkom Kuzmančevićem.

