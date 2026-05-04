BORKO RADIVOJEVIĆ ZAPALIO MREŽE: Gosti ga okitili novčanicama, „kruna“ od 1.000 evra postala viralna!

Harmonikaš i vođa orkestra Borko Radivojević još jednom je potvrdio zašto važi za jednog od najtraženijih muzičara na domaćoj sceni. Njegovi nastupi već godinama važe za sinonim dobre atmosfere, a scena sa jednog veselja o kojoj danas svi pričaju dodatno je učvrstila taj status.

Naime, tokom jednog privatnog događaja na kojem je nastupao sa svojim orkestrom „Tigrovi“, došlo je do trenutka koji je vrlo brzo završio na društvenim mrežama i postao viralan. Za manje od dvadesetčetiri sata klip je pregledalo preko 200.000 ljudi na Instagramu.

Jedan od gostiju odlučio je da na nesvakidašnji način nagradi Borka, od novčanica je napravio svojevrsnu krunu, čija vrednost se procenjuje na oko 1.000 evra, i stavio mu je na glavu dok je muzika trajala.

Publika je ovaj potez ispratila ovacijama, a atmosfera u sali dodatno je dostigla vrhunac. Snimak tog trenutka ubrzo je počeo da kruži internetom, a reakcije ne prestaju da stižu. Komentari su mahom pozitivni, a mnogi ističu da ovakve scene nisu iznenađenje kada je reč o Radivojeviću i njegovom orkestru.

„Borko i orkestar su majstori veselja, a gosti to znaju da nagrade. Ova ‘kruna’ je dokaz. Bravo, Borko, zaslužio si je“, glasi jedan od komentara koji se izdvojio među brojnim reakcijama.Poznato je da na domaćim veseljima nije neobično da gosti daruju muzičare, ali ovakav gest, u formi „krune“, retko se viđa i upravo zato je privukao toliku pažnju javnosti. Mnogi korisnici društvenih mreža ocenili su da je ovo još jedan dokaz koliko dobra atmosfera i energija mogu da podignu svako slavlje na viši nivo.

