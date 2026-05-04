MARIJA MIKIĆ I JOVAN PANTIĆ DANAS SLAVE! Pevačica posle razvoda nikad emotivnija: Imala sam strah kada sam zatrudnela mesec i po posle porođaja...

Marija Mikić iz braka sa Jovanom Pantićem ima dvoje dece - ćerku Đurđu i sina Miliju koji danas proslavlja rođendan. Sada se pevačica oglasila i emotivnim rečima obratila nasledniku.

Marija je podelila Milijinu fotografiju i priznala da je imala strah kada je nedugo nakon porođaja sa Đurđom ostala ponovo u drugom stanju.

- Kada sam ostala trudna mesec i po dana posle porođaja sa Đurđom, Milija moj, to je bio najveći strah koji sam osetila, ali i zrno peska u odnosu na to šta si doneo u moj život. Blagoslovu moj, učitelju moj, i najlepši osmehu, neka ti je srećan rođendan - započela je Marija, pa nastavila:

- Srećan rođendan, mali šmekeru. Neka ti svaki dan bude ispunjen smehom, igrom i najlepšim snovima. Da rasteš zdrav, srećan i hrabar, okružen ljubavlju onih koji te najviše vole. Neka ti detinjstvo bude najlepša bajka, puna radosti, drugarstva i toplih zagrljaja. Neka ti se sve želje ispune i da uvek imaš razlog za osmeh. Srećan rođendan, mali junaku!

Iako su važili za jedan od najskladnijih parova,Jovan i Marija su svojevremeno saopštili da su odlučili da se razdvoje. On je nedavno priznao da mu razvod jako teško pao.

- Nekada je moj dom bio svuda oko nas, a sada se osećam daleko od svakodnevnog zajedništva. U praznim sobama odzvanjaju koraci vaše radosti, i u njima čujem glasove koji me uče da dišem opet. Iako nismo više zajedno pod istim krovom, ovi trenuci sa vama su moj dom. Možda nemam svoj krov, ali u vama imam dom - napisao je on nedavno u obraćanju sinu i ćerci.

Autor: D. T.