Naš pevač jede pihtije i supu od fazana! Kuća mu usred šume, a on pravi domaćin: Na stolu meze i rakija (FOTO)

Pevač Milan Dinčić Dinča u naselju Crna Trava ima porodičnu kuću u koju redovno ide.

Osim toga, poznato je da pevač svaki slobodan trenutak bira da provede sa svojim dragim ljudima, a sad je jasno da jako voli i srpske specijalitete.

Naime, pevač je sa svojim pratiocima na mrežama podelio kako izgleda jedan njegov dan u prirodi, pokazavši svima gde je i kako se hrani.

- Svi naši prijatelji vole da dođu na reku. I dok je bila vanredna situacija, kućica na reci je bila spas. Tu smo mogli da zaboravimo na karantin i da pronađemo svoj neki mir. Kada nam dođu prijatelji, obično ih zanima zašto toliko volim da pecam pa im pokazujem pribor, ribe, neki se i okupaju u Savi, oni hrabriji.

On je uživao uz meze i domaću rakiju. Uslikao je i supu od fazana, kao i gulaš, ali i pihtije, voljeni specijalitet među Srbima.

Kuvana jaja, sir, ajvar i suhomesnati proizvodi našli su se na dasci sa posluženjem.

Pevač ne krije koliko voli da priprema hranu, a jednom prilikom je o tome i pričao, istakavši da supruga ne jede mnogo.

- Klopu vazda pravim, to mi nikad nije teško. Jelena to što ja spremam i ne jede puno. Radim to više iz hobija a nekako i volim tu laganiju hranu, nešto na biljnoj bazi da spremam – priznao je pevač ranije za "Grand".

