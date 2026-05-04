Ćana prvi put o paklenoj sudbini svoje porodice: Rađali su se i odmah NAPUŠTALI SVET...

U porodici Ćane Mitrović pre njenog rođenja postojala je tragična situacija. Kad bi se rodilo treće, četvrto, peto dete, nažalost odmah po rođenju je napuštalo ovaj svet

Kada je mama bila trudna sa njom dobila je savet da bi bilo dobro da ima ime koje ima i simbolično značenje da stane ta tragična situacija umiranja dece, upravo je to razlog zašto je dobila ime Stanojka, odnosno Stana.

- Pa jeste baš tako sticajem eto tih nesrećnih okolnosti. Verovatno da nije bilo tih okolnosti verovatno se ja ne bih ni rodila jer ne bi imalo razloga za više dece. Međutim s obzirom da je tako bila ta tragedija da je jedna devojčica umrla sa devet meseci, druga sa sedam godina i jedan dečak sa tri godine, majka je baš bila onako u nedoumici. Ostala su dva brata. Da li ići dalje, da li i eto desila sam se ja. I ona je svakako molila Boga da to bude žensko jer je želela da ima žensko dete pored dva sina. Imala je ona iz prvog braka jednog sina tako da eto dosta su joj sugerisali da je ona već u godinama poodmaklim i da možda nije ta trudnoća ni trebala njoj s obzirom na to da eto ima sinove, nek su živi i zdravi, pa šta sad da radiš. Međutim ona je žarko želela da ima devojčicu i onda je ona uvek govorila jednu rečenicu da je ona mene od Boga isplakala jer se stalno molila Bogu. I kad se već desilo da to bude devojčica i da bude živa i zdrava, u smislu da preživi, eto Bog joj je uslišio želju - priča Ćana za Blic pa nastavlja

Pevačica je bila vrlo mažena i pažena u svojoj porodici.

- Tata je čak u jednom trenutku kada su mamu malo poljuljale drugarice da li njoj to uopšte treba, da li bi ona to dete trebalo da rodi rekao: "A meni je samo žao što ja neću baš puno poživeti", pošto je on pobolevao i imao zdravstvenih problema: "Ali ako je Gospod dao njoj život, daće joj put" - priča Ćana.

Ćanin otac je umro kada je ona imala samo osam godina.

- I majka i otac su me jako voleli, nažalost, otac je jako rano umro. Ja sam imala 8 i po godina, nepunih devet. I nekako taj nedostatak je bio nikad dovoljno prekriven, ali ipak malo umanjen zahvaljujući tome što sam imala stvarno, imam ih i sada, dva divna brata i što imamo sjajne odnose i što smo se nekako kroz svu tu nevolju još više zbližili i vezali i bukvalno i dan-danas niko ništa ne odlučuje bez konsultacije. Stalno smo nekako navikli tako da jedni s drugima delimo i lepe i manje lepe stvari u životu - iskrena je Ćana za Blic.

Autor: D.T.