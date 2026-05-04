MELINA MI JE DRUGARICA, ALI... Voditeljka razvezala jezik o Harisovoj bivšoj: Ne mora da trpi ako se udala iz interesa!

Nakon dve decenije bračnog života, Melina i Haris Džinović 2024. godine stavili su tačku na svoj brak i iznenadili javnost tim potezom.

Nakon toga, odnosi unutar porodice Džinović česta su tema speuklacija. Melina se čak jednom prilikom pravila da ne poznaje sina Kana, koji je inače ostao privržen ocu. Za razliku od svoje bivše, Haris iskreno priznaje da su njegovi odnosi sa ćerkom Đinom "zategnuti".

O ovoj porodici često su govorili i njihovi prijatelji, tako se jednom prilikom oglasila voditeljka Hana Hadžiavdagić, nakon čega ju je Melina uklonila sa društvenih mreža.

- Imaš dve strane, imaš ženu kojoj je dozlogrdelo i ne želi više, i njega koji je povređeni muškarac. S druge strane, ona je odlično znala za koga se udaje, udala se za Harisa Džinovića. 'Ajmo da budemo realni, ona je meni drugarica, ali... To je istina. Na kraju krajeva meni je sve to ružno zbog dece - rekla je ona za domaće medije.

- Razumem i njega i nju. Tajna dobrog braka je da se udaš bez ikakvih interesa, za početak. Sve zavisi šta izabereš u životu i zavisi šta su tvoji prioriteti. Ne mislim da, ako se neko uda iz bilo kakvog interesa, mora da trpi milion godina nekoga koga apsolutno ne želi da trpi. Vreme ne može da se vrati, upravo sam to govorila: "Ne želim da potrošim više, upravo sam potrošila 20 godina, ali ne želim da potrošim još 20 godina..." - rekla je tada Hana, a odmah nakon te izjave, Melina ju je obrisala sa društvenih mreža.

Podsetimo, Melina Galić (45) javnosti poznata po braku, a potom i razvodu sa Harisom Džinovićem, zbog čega je i danas mnogi oslovljavaju kao Melina Džinović, izgovorila je sudbonosno "da" svom novom suprugu u aprilu, bogatom Englezu, Džefriju Polu Arnoldu Deju (67).

