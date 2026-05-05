Viktor pobegao u prirodu, ali uživa u luksuzu: Brenin sin kampuje pored reke sa bivšim mužem naše pevačice (FOTO)

Viktor Živojinović, sin Lepe Brene i Slobodana Bobe Živojinovića rešio je da napravi pauzu od gradske vreve, pa je sa prijateljima otišao na kampovanje. Društvo mu je pravio i Jovan Pantić, bivši suprug pevačice Marija Mikić.

Na fotografijama koje su podelili vidi se prava idila – šator postavljen tik uz reku, dve rasklopive stolice i štapovi za pecanje spremni za akciju. Bez glamura, samo priroda i tišina.

Ipak, samo nekoliko dana ranije, Viktor je pokazao potpuno drugačiju sliku svog života.

Dok se u dvorištu kuvao ogroman kazan i spremala tradicionalna prvomajska gozba, svima je pažnju privuklo nešto sasvim drugo – piće.

U kofi punoj leda, među limenkama, našla se i ogromna flaša arhivskog vina „Rotšild“ iz 1995. godine. Reč je o kolekcionarskom primerku od čak 6 litara, čija cena dostiže između 5.500 i 7.000 evra, u zavisnosti od stanja i tržišta.

Drugim rečima – luksuz koji se retko viđa čak i na estradi.

O Viktorovom životu često je govorila i njegova majka, koja nije krila koliko joj je bilo teško zbog njegovog zdravlja.

– Boba i ja smo stalno pravili večere još dok su deca bila mala i zato je Viktor došao do cifre od 163 kilograma. Mnogo sam patila zbog toga! Plakala sam – priznala je Brena svojevremeno.

Dodala je i da ju je najviše plašila mogućnost ozbiljnih zdravstvenih problema:

– Imao je samo dvadeset godina, a ja sam strahovala da ne dobije dijabetes.

Autor: N.B.