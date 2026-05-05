Đina Džinović uživa na jahti očuha milionera u Portofinu: Pozirala u bademantilu sa viklerima na glavi (FOTO)

Nakon što se Melina Džinović, bivša supruga Harisa Džinovića, udala za milionera Džefrija Pola Arnolda Deja, njena ćerka Đina Džinović se ne odvaja od majke i pokazuje kako uziva u luksuzu svog očuha.

Đina Džinović je, naime, objavila niz fotografija na kojima pozira na jahti koja vredi oko 10 miliona evra. Ćerka Harisa i Meline se slikala u bademantilu sa viklerima na glavi.

Osim što je pokazala zavidnu figuru, Đina je u jednom momentu slikala i skupoceni nakit koji je ponela.

Podsetimo, bivša supruga Harisa Džinovića, Melina Džinović se udala za britanskog milionera Džefrija Pola Arnolda Deja u Monaku, a glamurozno slavlje je napravljeno u Italiji.

Melina Džinović je nakon sklapanja braka preuzela suprugovo prezime i od sada se zvanično predstavlja kao Melina Arnold.

Haljina koju je ponela rađena je specijalno po njenim merama i željama u beloj boji, pa je cena ove "custom made" kreacije dostigla čak 8.000 evra, a imala je i biserne minđuše vredne nešto manje od 1.000 evra.

Oglasio se Haris nakon venčanja

Nakon venčanja oglasio i Haris Džinović i istakao da ga ne zanimaju dešavanja u životu bivše žene.

- Ništa nisam ni ispratio, nit me bilo šta zanima, ali apsolutno”, odsečno je rekao Haris, a onda je usledio šokantan odgovor na pitanje da li ima poruku za bivšu suprugu:

- Nemam ja nikakvih želja ni poruka vezanih za nju, ona jednostavno ne postoji za mene i to je kraj. Čista arija. Kao zrak... Prema tome... Šta treba ja da komentarišem o nečemu što je ništa - surov je bio.

Da je definitivno okrenuo novi list i da o bivšoj više ne želi ni da misli, Džinović je dokazao i sledećim rečima:

- Ne zanima me šta se piše, niti me zanimaju stvarni događaji za nju to me ne interesuje, davno sam ja , kad smo se razišli okrenuo svom životu, svom detetu prema tome, šta ja imam sa tim? Može da se uda, da se ubije, štagod hoće...šta mene briga. Ma kakvi taman posla, ja da razmišljam o nekoj prošlosti, ne pada mi na pamet.



Autor: N.B.