Hrvatska muzička legenda Tereza Kesovija (87) zvanično se oprostila od publike i stavila tačku na svoju bogatu karijeru, koja je trajala punih 60 godina. Svoj poslednji, oproštajni koncert održala je 3. maja na Starom placu u Splitu, a događaj je protekao u znaku snažnih emocija i mnogo suza.
Koliko je trenutak bio dirljiv svedoči i činjenica da je Tereza Kesovija na scenu izašla uz pomoć štapa s kojim se kreće, a kako se navodi, jedva je stajala na bini.
Među hiljadama ljudi u publici našle su se i brojne javne ličnosti, a posebnu pažnju privuklo je prisustvo naše poznate pevačice Ane Bekute.
Ana se nakon završenog koncerta družila sa Terezom, a taj emotivni susret ovekovečila je fotografijom koju je podelila sa svojim pratiocima na društvenoj mreži Instagram.
Tom prilikom, Bekuta je uputila snažnu i emotivnu poruku kojom se oprostila od karijere najstarije pevačice na Balkanu.
- Sinoć sam slušala veličanstvenu Terezu Kesoviju na njenom oproštajnom koncertu u Splitu. Veče puno emocija i neverovatne energije. Tereza je sat i po pevala i vraćala nas u mladost i radost, a njenom neverovatnom glasu vreme i godine ne mogu ništa. Usrećila je sinoć i mene i hiljade ljudi koje su došle na Stari plac. Tereza, hvala ti na svemu što si nam pružila proteklih 60 godina - poručila je Ana Bekuta u svojoj objavi.
