Hvala ti za sve što si nam dala: Ana Bekuta objavila sliku sa čuvenom pevačicom nakon što je održala poslednji koncert, obratila joj se emotivnim rečima (FOTO)

Hrvatska muzička legenda Tereza Kesovija (87) zvanično se oprostila od publike i stavila tačku na svoju bogatu karijeru, koja je trajala punih 60 godina. Svoj poslednji, oproštajni koncert održala je 3. maja na Starom placu u Splitu, a događaj je protekao u znaku snažnih emocija i mnogo suza.

Koliko je trenutak bio dirljiv svedoči i činjenica da je Tereza Kesovija na scenu izašla uz pomoć štapa s kojim se kreće, a kako se navodi, jedva je stajala na bini.

Među hiljadama ljudi u publici našle su se i brojne javne ličnosti, a posebnu pažnju privuklo je prisustvo naše poznate pevačice Ane Bekute.

Ana se nakon završenog koncerta družila sa Terezom, a taj emotivni susret ovekovečila je fotografijom koju je podelila sa svojim pratiocima na društvenoj mreži Instagram.

Tom prilikom, Bekuta je uputila snažnu i emotivnu poruku kojom se oprostila od karijere najstarije pevačice na Balkanu.

- Sinoć sam slušala veličanstvenu Terezu Kesoviju na njenom oproštajnom koncertu u Splitu. Veče puno emocija i neverovatne energije. Tereza je sat i po pevala i vraćala nas u mladost i radost, a njenom neverovatnom glasu vreme i godine ne mogu ništa. Usrećila je sinoć i mene i hiljade ljudi koje su došle na Stari plac. Tereza, hvala ti na svemu što si nam pružila proteklih 60 godina - poručila je Ana Bekuta u svojoj objavi.

