Iskreno o kolegama: Ivana Dudić otvorila dušu o karijeru, priznala šta joj je najviše smetalo pa otkrila da je LJUBOMORU oseća uvek

Naša glumica govorila je o svojoj karijeri, druženju sa kolegama iz klase, pa je priznala da li postoji ljubomora među kolegama.

Ivana Dudić nedavno je imala holivudsku premijeru filma "Gospodar oluje", a sada je sabrala utiske iz Los Anđelesa, gde je prošetala crvenim tepihom.

Kaže da joj je uloga u holivduskoj produkciji pripala sasvim slučajno, pa progovorila da li je osetila ljubomoru kolega posle uspeha "preko bare".

–Prilično sam se izolovala od moje branše, jedini ljudi s kojima se zapravo družim iz glumačkog sveta jesu moje kolege s klase. Nisam pronalazila prijatelje među glumcima, upravo iz tog razloga. Hteli – ne hteli, uvek se neka pasivna ljubomora, mala doza zavisti javi. Ne mislim ništa loše, ali to je nešto što u svakom segmentu života, pa i u partnerstvu, svi osetimo. To je normalno i ne zameram to nikom, samo ja nisam taj “lik” i nikad nisam ni bila. Radovala sam se uvek tuđim uspesima i tuđoj sreći. Nisam uspela da nađem prijatelje u svojoj branši. Ne kažem da ih nemam generalno, imam drugare i drugarice, ali pravi prijatelji su mi samo oni iz klase- kaže ona.

Na pitanje da li joj je neko od kolega branše čestitao zbog premijere u Holivudu, Ivana je rekla:

– Dosta ljudi mi je čestitalo, ali iz posla, ne mogu da se setim. Čestitali su mi, ali se tome najviše raduje moja porodica i blisko okruženje, među kojima su moji “klasići”. Ne mogu da grešim dušu, možda mi je neko od kolega čestitao… Ne mogu da se setim.

Ona je otkrila da li je istina da se puno zarađuje u ovakvim projektima.

Isplatilo se, ali nije to sad neko “ludilo”. Neke stvari, a to treba čovek da ume da proceni, rade se u životu ne zbog love, već da ti to donese nešto lepo sutra. Naravno, ovo se finansijski i te kako isplatilo, ali to nije sigurno ni pola od onoga što ljudi misle da jeste. Suštinski sam ovo najviše uradila zbog sebe, zbog svog CV-ja, i zato što ova uloga može nešto veliko da mi donese-

