Zbog Sandre Afrike gore mreže: Njen potez ŠOKIRAO SVE, oglasila se i crkva

Pevačica Sandra Afrika nedavno je iznenadila javnost kada je odlučila da isprati bizarni trend na Tik Toku, objavivši šaljivi snimak na kom zove svoju prijateljicu kako bi je zamolila da bude kuma na krštenju njenog psa Afrija.

Ovaj potez izazvao je pravu buru i lavinu reakcija na društvenim mrežama, a povodom celog slučaja oglasio se i monah, otac Jovan, koji je otkrio zvaničan stav crkve o ovom pitanju.

On je izrazio duboko zgražavanje nad ovim postupkom, najoštrije osudivši pevačicinu šalu i obezvređivanje Svete tajne krštenja.

- Kad bi dotična osoba znala koliki greh čini time što obezvređuje Svetu tajnu krštenja, nikad to ne bi uradila. Tu nema blagoslova Božjeg. Ovo su strašne stvari, bogohuljenje, i za ove reči se može ići na crkveni sud i mogu se snositi ozbiljne kanonske posledice, ako je osoba krštena i pripada pravoslavnoj veri.

Sve je počelo kada je Sandra Afrika pozvala prijateljicu i saopštila joj svoje potpuno neočekivane "planove" za 10. decembar.

Sad se pakujem i idem na put, ali sam zaboravila juče da ti kažem, planiram 10. decembra da krstim Afrija - rekla je Sandra, nakon čega je usledio tajac s druge strane žice.

- Šta da radiš, bre? Je l' to može, majke ti? Gde se to radi? - upitala je šokirana drugarica.

Pevačica je uveravala prijateljicu da u Vinči postoji crkva u kojoj se krste ljubimci i da se o svemu dogovorila sa sveštenikom.

Ja sam mislila da ga krstim i posle da napravim čitavu žurku. Tebe bih pozvala da budeš kuma i da krstimo Afrija. Prvo ćemo njega, onda ćemo i dete. Sve sam našla, ima crkva tamo u Vinči kod mene i pop koji to radi, i kučiće i mačke... Pozvaću 30-40 ljudi, neću puno. Mislila sam i Vesnu Zmijanac da pozovem da peva.

