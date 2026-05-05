AKTUELNO

Domaći

Zbog Sandre Afrike gore mreže: Njen potez ŠOKIRAO SVE, oglasila se i crkva

Izvor: Blic, Foto: E-Stock/Rajko Ristić ||

Pevačica Sandra Afrika nedavno je iznenadila javnost kada je odlučila da isprati bizarni trend na Tik Toku, objavivši šaljivi snimak na kom zove svoju prijateljicu kako bi je zamolila da bude kuma na krštenju njenog psa Afrija.

Ovaj potez izazvao je pravu buru i lavinu reakcija na društvenim mrežama, a povodom celog slučaja oglasio se i monah, otac Jovan, koji je otkrio zvaničan stav crkve o ovom pitanju.

Foto: TV Pink Printscreen

On je izrazio duboko zgražavanje nad ovim postupkom, najoštrije osudivši pevačicinu šalu i obezvređivanje Svete tajne krštenja.

- Kad bi dotična osoba znala koliki greh čini time što obezvređuje Svetu tajnu krštenja, nikad to ne bi uradila. Tu nema blagoslova Božjeg. Ovo su strašne stvari, bogohuljenje, i za ove reči se može ići na crkveni sud i mogu se snositi ozbiljne kanonske posledice, ako je osoba krštena i pripada pravoslavnoj veri.

Foto: E-Stock/Rajko Ristić

Sve je počelo kada je Sandra Afrika pozvala prijateljicu i saopštila joj svoje potpuno neočekivane "planove" za 10. decembar.

 Sad se pakujem i idem na put, ali sam zaboravila juče da ti kažem, planiram 10. decembra da krstim Afrija - rekla je Sandra, nakon čega je usledio tajac s druge strane žice.

- Šta da radiš, bre? Je l' to može, majke ti? Gde se to radi? - upitala je šokirana drugarica.

Pevačica je uveravala prijateljicu da u Vinči postoji crkva u kojoj se krste ljubimci i da se o svemu dogovorila sa sveštenikom.

 Ja sam mislila da ga krstim i posle da napravim čitavu žurku. Tebe bih pozvala da budeš kuma i da krstimo Afrija. Prvo ćemo njega, onda ćemo i dete. Sve sam našla, ima crkva tamo u Vinči kod mene i pop koji to radi, i kučiće i mačke... Pozvaću 30-40 ljudi, neću puno. Mislila sam i Vesnu Zmijanac da pozovem da peva.

Foto: Instagram.com

Autor: Pink.rs

#Crkva

#Ljubimac

#Sandra Afrika

#drugarica

#krštenje

#kuma

#oglašavanje

#pravoslavna vera

#tik tok

#trend

POVEZANE VESTI

Domaći

VRELO IZDANJE SANDRE AFRIKE: Grudi u prvom planu, a evo koji peh joj se umalo desio (FOTO)

Domaći

'KAD TE ŽIVOT OŠAMARI...' Nina Badrić priznala zbog čega se ošišala: Želela sam DRASTIČNU PROMENU

Domaći

Na njoj samo posteljina: Isplivale vrele fotke iz kreveta Sandre Afrike, ovo nije za one sa slabim srcem (FOTO)

Domaći

Sandru Afriku muvao Bruklin Bekam! Ona otkrila detalje pa priznala da li bi sa Viktorijom na svadbi igrala PRLJAVI PLES

Domaći

KO JE ŽENA KOJA ŽELI ŽIVOT SANDRE AFRIKE?! Iskopirala joj izgled, čak i tetovaže, pa krenula da piše njenom dečku: E, tu mi je pukao film! Ona će se P

Domaći

Niti mogu da se udam za njega, niti da mu rodim dete, šta će mi? Šuškalo se da je dečko naše pevačice oženjen, ona se hitno oglasila