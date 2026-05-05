Uvek se posavetujem, ali ja odlučim: Neda Ukraden progovorila o modi, otkrila koji stil najviše voli da nosi

Ekipa emisije "Premijera" posetila je pevačicu Nedu Ukraden na snimanju spotova za njen novi album.
Na samom početku razgovovora Neda je otkrila kako se oseća i šta je to novo spremila za svoju publiku:
- Osećam se kao zvezda, kao Tina Tarner. Snimamo četiri nova spota za četiri nove pesme. Iskreno beskrajno sam srećna, cela ekipa je tu, ljudi koji znaju mene i znaju šta sam ja - rekla je Neda pa je dodala:
- Sa stilistkinjom sam dva dana tražila sve potrebne stvari, nakit, haljine. Jako je teško baviti se ovim poslom a ne pratiti modu. Ja uvek biram komade odeće koji meni stoji, ja volim taj rok i taj damski fazon, ali uvek pesma diktira stil gardarobe - rekla je Neda i dodala:
- Često se ja posavetujem, ali uvek samu sebe slušam, znam šta je ono što mi stoji, i u čemu se ja lepo osećam.
