Naša pevačica u potpuno drugom izdanju: Ovakvu je još niste videli, a evo gde je bila

Posvetila se veri!

Pevačica Aleksandra Mladenović napravila je mini pauzu od nastupa i odlučila je da se posveti sebi i veri. Tom prilikom posetila je manastir Svetog Nektarija Eginskog u Grčkoj.

Kako kaže, osetila je potrebu da ode da se pokloni svecu za koga mnogi kažu da je čudotvorac, a sve to podelila je na Instagramu.

Prilikom posete manastiru obukla je dugu suknju koja je pokrila svaki deo tela, dok je na nogama nosila ravne cipele. Glavu je pokrila maramom.

Podsetimo, pevačica je pre izvesnog vremena pazarila nekoliko nekretnina, među kojom je i stan u Egiptu.

Pevačica se prisetila svog detinjstva i dodala:

- Imala sam mnogo srećnije detinjstvo nego današnja deca, koja su uglavnom na telefonima i ne igraju se napolju. Za razliku od njih, ja nisam ni ulazila u kuću. Dan nije mogao da mi prođe bez igre, šetnje ili sporta. Pored lastiša i žmurki, igrala sam fudbal, a bila sam odlična i u pravljenju torte od peska. Sećam se da smo moji vršnjaci i ja voleli da krademo trešnje od komšija. Kada nas provale, obavezno nas jure, a mi sa osmehom na licu bežimo. Iako sam bila spretna u penjanju po drveću, nekoliko puta sam pala. Nema deteta koje to bar jednom nije doživelo. - rekla je pevačica.

Autor: Pink.rs