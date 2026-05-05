Evo koliko godina ima Mima Karadžić: Ostavio 35 godina mlađu devojku, pa našao novu, a ove titule se ne odriče

Večiti neženja Mima Karadžić godinama uspešno opravda titulu, što je još jednom potvrdio raskinuvši sa 35 godina mlađom devojkom Natašom Stanišić, koja je od njega tražila brak.

Budući da mu je uvek polazilo za rukom da osvoji dosta mlađe žene mnogi kažu da je Mima Karadžić mlad duhom i da je to njegov glavni adut pored neospornog šarma. To je razlog što mnogi misle da Mima Karadžić ima dosta manje nego 71. godinu, koliko je napunio u aprilu.

Podsetimo, Mima Karadžić je krajem prošle godine ostavio svoju 35 godina mlađu devojku Natašu Stanišić jer nije hteo da se oženi njome. Iako je s Natašom, koja mu je i koleginica, proveo skoro tri godine u ljubavi, kad je ona od njega zahtevala da podignu vezu na viši nivo, došlo je do raskida.

Ipak, vremešni glumac nije časio ni časa, pa kako smo prvi pisali, posle samo nekoliko nedelja uplovio je u novu romansu sa aktuelnom partnerkom.

- Mima i Nataša su bili u vezi skoro tri godine. Bili su gotovo nerazdvojni. Poznato je da on ne voli da se obavezuje, pa je tako bilo i ovog puta. Njemu je s njom bilo lepo, proživljavao je drugu mladost. Kad je Nataša u razgovoru s njim istakla da bi volela da njihovu vezu podignu na viši nivo i da bi trebalo da govore o braku, on se tome odlučno usprotivio.

Odmah joj je rekao da o tome ne želi da govori i da nije ni za kakav brak, a posebno u tim godinama. Istakao je da nije ni za kakvo vezivanje i obaveze i da je najbolje da raskinu i da svako krene svojim putem. Nju je to baš razočaralo, ali shvatila je da s njim definitivno nema budućnost - rekao nam je naš izvor.

- Mimu ovaj raskid nije preterano uznemirio. On je nastavio sa svojim svakodnevnim obavezama. Redovno je odlazio u teretanu, na svoje fizikalne terapije i na predstavu u kojoj trenutno igra. Posle nekoliko nedelja upoznao je mlađu zanosnu brinetu koja ga je momentalno osvojila. Ona je malo u početku tvrdila pazar, ali on nije odustao. Priredio joj je neka iznenađenja, na šta ona nije mogla da ostane imuna, pa je pala na njegov šarm.

Prvi zajednički izlazak imali su početkom decembra na koncertu Nenada Kneževića Kneza u Sava centru. Oni su tada sedeli jedno pored drugog, međutim, nisu bili previše oduševljeni kad su ugledali predstavnike medija i fotografe, a ona je čak skrivala lice od bliceva. Trenutno uživaju u ljubavi, a Mima među prijateljima ne krije da ima devojku i da provode vreme zajedno. Koliko će to trajati, videćemo - zaključio je naš sagovornik.

