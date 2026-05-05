Veljkova reakcija na zetov govor oduševila sve: Ražnatović jednim gestom otkrio kako gleda na Anastasijinog muža

Malo ko je zna da na njega gleda kao na rođenog brata!
Veljko Ražnatović je još jednom dokazao koliko je ponosan na svoju porodicu, a posebno na to što je supruga svoje sestre Anastasije, fudbalera Nemanju Gudelja, prihvatio kao rođenog brata. Mladi bokser mu bezrezervno pruža podršku, a sada je na društvenim mrežama pokazao i koliko je ponosan na njegovu profesionalnu karijeru u Španiji.
Naime, on je na svom Instagram profilu podelio emotivan video snimak na kojem Nemanja Gudelj na španskom jeziku razgovara sa vatrenim navijačima Sevilje. Fudbaler je fanovima dao snažno obećanje u važnim trenucima za klub:
-Ljudi, od srca vam hvala. Pogledajte ovo. Nemoguće je da ovaj klub ispadne. Ostavićemo sve na terenu i vi ćete biti tamo uz nas. U redu? Uspećemo zajedno - poručio je Anastasijin suprug Nemanja Gudelj dok su ga navijači bodrili i oduševljeno skandirali.
Povratak u Titel i rad na farmi
Podsetimo, Veljko se pre nekoliko dana vratio iz Rusije u Srbiju i pravo otišao u Titel, gde uživa u mirnom životu sa suprugom Bogdanom i sinovima Željkom, Krstanom i Isaijom. On na svom velikom, potpuno ograđenom imanju vredno radi, a nedavno je farmu svinja proširio i dodao joj privatni mini-hipodrom, kao i nekoliko štala za konje koje je nedavno pazario.
- Odlične su gazde, baš pravi domaćini. Veljko sada nije bio neko vreme tu, ali je sve vreme i iz Moskve bio uključen u posao. Stvarno je vredan i posvećen, često i nama pomogne oko nekog posla, ne libi se posla pa čak ni ovog fizičkog na selu - ispričao je jedan od zaposlenih na imanju.
Autor: Pink.rs