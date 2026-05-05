Nakon trideset godina otkrivena tajna: Đole Đogani o čuvenom hitu koji Slađa nije htela da otpeva, evo i zašto

Izvor: Blic, Foto: E-Stock, Pink.rs ||

Istina isplivala nakon mnogo godina!

Grupa "Đogani" bila je na samom vrhuncu slave tokom devedesetih godina, a njihov neprevaziđeni hit "Idemo na Mars" pevale su sve generacije. Ipak, malo ko zna kakva se prava drama odvijala iza kulisa stvaranja ove pesme, koja je umalo zauvek bila izgubljena, a koju je Slađa Delibašić prvobitno odbijala da otpeva.

Kako je Đole Đogani objasnio on je po svaku cenu želeo da pobegne od tadašnjih muzičkih standarda i srceparajućih tema. Inspiracija je došla potpuno spontano - rekao je on

"Sedeo sam s mojim prijateljem Danijelom i rekao mu da želim da tekst bude malo drugačiji, da ne bude o ljubavi, o rastancima, o svemu onome što se tada pravilo. On je rekao: 'Druže, jedino da idemo na Mars, pa da napišemo pesmu', i ja kažem: 'To, to nam treba. Idemo na Mars'", ispričao je Đole novinarima.

Iako je sve bilo spremno, u studiju je došlo do nezapamćenog incidenta zbog kojeg je sav trud umalo nestao u sekundi.

"U to vreme nije bilo hard diskova i nije bilo autosavea, ja sam se pogubio, nisam kliknuo 'save' i zaboravio da snimim", priznao je poznati aranžer Kobac, u čijem studiju su radili.

Đole je priznao da je bio potpuno zatečen ovom vešću: 

"Ja sam bio pod takvim adrenalinskim šokom da nisam znao šta da kažem. Samo sam ga gledao. Izbrisao je tako dobru pesmu, sa tako dobrim aranžmanom, ali mi je rekao: 'Sad ću, brate, da ti napravim još bolji aranžman'. I napravio je stvarno bolji aranžman".

Autor: Pink.rs

