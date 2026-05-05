Nakon vesti o razvodu, oglasila se pevačica: Otkrila detalje, a evo kod koga su sada deca

Marko i Goga Gačić, zvanično su stavili tačku na svoj odnos i potpisali papire za razvod braka.

Nakon što je Goga saznala za prevaru koju je suprug načinio, ostala je da živi u porodičnoj kući, dok je on iznajmio stan sa novom devojkom.

Sada sa pevačica oglasila i ispričala svoju stranu priče. Goga se nakon suda vratila u dom i odmah posvetila obavezama vezanim za decu.

- Da, tačno je danas smo potpisali papire za razvod braka, sa decom sam u kući, obaveze, u gužvi sam. Čujemo se drugi put. Čeka se sudska odluka - objasnila je ona za Blic.

Izvor blizak bivšem paru se oglasio i ispričao detalje njhihovog odnosa.

- Uspeli su, preko advokata, da se dogovore oko svih detalja, kako bi mogli sporazumno da se razvedu. Deca će, naravno, živeti sa Gogom. Čeka se još potvrda suda i onda će oboje biti slobodni. Goga zaista jedva čeka da se sve završi - rekao je izvor blizak pevačici i pevaču, piše Telegraf.

