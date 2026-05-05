Sada je sve jasno: Evo kako se slažu žena i majka Slobe Radanovića, jedna stvar ih odala

Supruga pevača Slobe Radanovića, Jelena, još jednom je dokazala da predrasude o lošim odnosima između snaje i svekrve u njihovom slučaju uopšte ne važe.

Ona se uvek trudi da udovolji majci svog supruga, a sada je rešila da obraduje Draginju, te ju je odvela u kozmetički salon kako bi joj priuštila pravi tretman i opuštanje.

Jelena je ovaj trenutak zabeležila i podelila na društvenoj mreži Instagram. Na snimku se može videti kako kozmetičarka sređuje Draginji nokte, dok zadovoljna svekrva ne skida širok osmeh sa lica. Nakon noktiju, Draginja je sredila i frizuru.

Ovakav skladan i pun ljubavi odnos između supruge i majke zasigurno veoma prija i samom Slobi.

Žena Slobe Radanovića, Jelena Radanović, godinama ima problem sa migrenama. Ona je pokušala sve kako bi smanjila tegobe, a sada je odgovarala na pitanja pratilaca i istakla da se u životu nije bolje osećala i nije imala manje napada migrene nego sada.

Jelena je istakla da je tokom poslednje trudnoće sa sinom Damjanom morala čak da prima blokade zbog migrena koje su bile nepodnošljive, a kako kaže, neizdrživi bolovi su sve ređi.

- Ima neizdrživih migrena, ali jako retko. Od kada sam rođena ovo je period sa najmanje glavobolja - napisala je ona, a potom otkrila da je tokom poslednje trudnoće morala da prima blokade.

- Meni su davali blokade u okcipitalni nerv tokom poslednje trudnoće - poručila je Slobina žena.



