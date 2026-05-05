Mreže gore zbog Tee Tairović i Bijonse: Svi bruje o srebrnom stajlingu i kruni (FOTO)

Regionalna muzička zvezda Tea Tairović prošle nedelje je na svom Instagram profilu zaintrigirala fanove najavom novog projekta pod nazivom „Dominantna“.

Tea je tada objavila video u upečatljivom srebrnom kostimu, sa krunom na glavi, čime je jasno nagovestila snažan i samouveren koncept koji je prati od starta njene karijere.

I dok se o njenom izdanju još uvek priča na društvenim mrežama, sinoć je održana čuvena Met Gala, gde je među brojnim svetskim zvezdama zablistala i Beyoncé. Ona se na crvenom tepihu pojavila u srebrnoj haljini sa krunom na glavi, što je mnoge podsetilo upravo na Tein nedavni stajling.

Sličnost u modnom izrazu nije promakla ni publici, pa su društvene mreže ubrzo preplavili komentari o gotovo identičnoj estetici – srebrni tonovi, glamur i kruna kao simbol dominacije. Da li je u pitanju slučajnost ili inspiracija, ostaje da se nagađa, ali jedno je sigurno – Tea i te kako zna kako da privuče pažnju i postavi trend.

Podsetimo, Tea je najavila svoj novi projekat pod nazivom "Dominantna" koji izlazi 12.maja, a ona vešto krije o čemu je reč, te publika željno iščekuje dana kada će nov projekat mlada muzičke zvezde ugledati svetlost dana.

Autor: N.B.