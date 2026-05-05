Ne držim dijete: Nataša Aksentijević smršala preko 20 kg, otkrila kako je to uspela: Tri sata dnevno...

Glumica i voditeljka, Nataša Aksentijević, pojavila se danas na jednom gradskom događaju.

Pred brojnim kamerama domaćih medija, ona je iskreno govorila o borbi sa viškom kilograma. Kako kaže, velika je gurmanka i ne voli da se odriče hrane, pa se ne upušta tako često u dijete.

- Generelno u životu ne držim dijete. Moj maksimum je gubitak između 300 grama i četiri kilograma, i u situacijama kada mi je potrebno da se rešim toga, samo dosta treniram - rekla je Nataša i dodala:

- Desilo se jednom u životu da sam skinula nekoliko desetina kilograma, ali to je bilo bez odricanja kada je hrana u pitanju. Samo sam trenirala svakog dana po tri sata.

"Za sve na svetu postoji cifra"

Na pitanje da li bi pristala na uslov da smanji kilažu kada bi dobila ponudu za značajnu ulogu, ona je rekla:

- Za sve na svetu postoji cifra, a u mom slučaju postoje i određeni reditelji zbog kojih bih uradila svašta u životu, pa čak i smršala - zaključila je pred našim kamerama.

Autor: Nikola Žugić