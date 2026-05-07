Bol i tuga nikada neće proći: Marta Savić slomljena zbog smrti u porodici

Pevačica i supruga Mileta Kitića Marta Savić oglasila se na Instagramu povodom godišnjice smrti njene majke.

Marta Savić je, naime, podelila fotografiju svoje majke uz emotivnu poruku i istakla da vreme ne leči njene rane i bol za majkom.

- Mama. Voljena, draga, jedina. Evo prođe godina bez tebe, ali bol i tuga ne prolaze i nikad neće proći, nemoguće je da ikad prođe jer nedostaje mi moja mama. Nedostaje mi moja dama, moja snaga, moj uzor, moja pametna, vredna, lepa moja mama. Biću tužna zauvek bez tebe ali ću te poslušati i slaviću svoj rođendan za dva dana jer znam da bi ti želela i volela da budem srećna i nasmejana... Hoću, biću... Nastaviću.. Voli te zauvek i večno tvoja jedina ćerka - napisala je Savićeva.

Autor: Nikola Žugić