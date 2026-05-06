Ne može svako da mi uđe u kuću: Nadica priznala kako čuva privatnost, a evo koji je najveći trač koji je čula o sebi

Pevačica Nadica Ademov pojavila se danas na jednom gradskom događaju, a društvo joj je pravila mlađa koleginica Zorana Mićanović sa kojom je i privatno bliska.

Njih dve su zajedno stale pred pripadnike sedme sile i progovorile o brojnim aktuelnostima na estradi, ali i detaljima iz privatnog života. Jedna od glavnih tema bila je udaja, pa su na samom početku Nadicu pitali kada planira da napravi gala venčanje.

- Horoskop kaže u novembru! - istakla je Nadica kroz smeh, pa na pitanje da li je moguće organizovati sve za tako kratko vreme, s obzirom da je do novembra ostalo još 6 meseci, rekla je:

- Kad nešto želite, onda sve može! - poručila je pevačica, a kada su je pitali ko bi joj pevao na venčanju, kao iz topa je rekla:

- Zoka svakako! Ma, svi će pomalo - poručila je Ademov.

Otkrila kako održava kilažu - Malo me muž nervira, malo deca, to je najbolji recept za mršavljenje - rekla je kroz smeh Nadica.

Koji je najveći trač koji je čula o sebi

- Na primer da ću se udati ove godine. Burno odreagujem na to (smeh) - našalila se Nadica.

Otkrila kome se poverava sa estrade

- Vrlo malo njih. Izdvojila bih Slađu, ona mi je kao sestra. Jana, ona mi je kao majka i moja Zoka. To je baš mali broj - rekla je Nadica Ademov, na šta se Zorana Mićanović nadovezala:

- Moram da kažem, kad sam pokušavala da dođem do Nadice, da se upoznam sa njom, ona je imala malo podignut gard, zato što ne dozvoljava ljudima da joj priđu tek tako. Trebalo joj je vremena da spusti taj zid, ali mogu stvarno da potvrdim za Slađu, Janu i Nadicu. Mi se baš družimo, podržavamo i volimo, delimo tajne - istakla je Zorana.

Nadicu su potom pitali da li se desilo nekada da je kućne pomoćnice izdaju, pokradu ili iznevere. Da, recimo, čuju neke poverljive informacije pa je prenesu dalje.

- Nema šta ni da čuju. Sve što imam sa mojim čovekom ili sa nekim drugim, ja to u četiri zida završim. Nema šta da čuju sve i da hoće. To su provereni ljudi oko mene. Ne može svako da uđe u kuću i da radi taj posao. Nikad mi ništa nije nestalo, ali su manje bitni novac i nakit, najbitnija su deca. Da poveriš nekome decu treba stvarno da imaš poverenja 100%. Što se mene tiče, ja sam našla adekvatne ljude - rekla je Nadica Ademov.

Autor: Nikola Žugić