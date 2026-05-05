Dragan je oteo Hafu, izbila je MAKLJAŽA, došla je i policija... Zorica Brunclik otkrila do sada nepoznate detalje s početaka karijere, pa priznala: Karići su me čuvali kao sestru!

Pre godinu dana, Hafa Karić, supruga Dragomira Karića i snajka biznismena Bogoljuba Karića, preminula je nakon kraće i teške bolesti, a sada se Zorica Brunclik prisetila situacija s početka njene karijere, a koja je usko vezana upravo za pokojnu Hafu.

Zorica Brunclik prisetila se početaka svoje karijere, za koje ne krije da je bila teška sirotinja, te je otkrila i kako je sve poteklo, tačnije, kako je počela da se bavi pevanjem.

- Kad je Zorica došla, 15 ili 16 godina... - rekao je Bogoljub.

- Ja sam bila takva sirotinja, mene nikada nije bilo sramota da kažem da smo bili teška sirotinja. Njegova majka se družila sa mojom nanom i kaže on meni: "ti si odličan đak, hajde kreni da pevaš, da imaju i tvoji i ti pun tanjir", ja kažem: "kako?", on kaže: "vodim te u beogradsku estradu", znači jedan je bio kafanski deo, jedan je bio estradni. Ja ulazim sa Kvakom ovamo i vidim da ulazi poznati pevač, mislim da je bio Nikola Karović. Ja sam samo videla njega, pa sam bila uzbuđena. Sedi Dragan, on je srednji, je l' tako?! - rekla je Zorica, a onda je dodala:

Hafa se porodila, nemaju pevačicu, nema veze koliko zna pesama, samo neka je mlada i zgodna. Pošto su oni s Kvakom vrlo često nastupali, kaže treba mu pevačica, on me gleda, gledam ja u njega. Kaže: "Ideš kod majke da se potpiše, revers, da ti daje pevačicu". Ja vidim da oni nose ćevape u lepinji, ja 15 dana jedam ćevape u lepinji i sve je moje, ne deli sa braćom, ni sa kim ne deli. Dolazi konobar i kaže mi: "Što ne jedeš ništa drugo?", ja kažem: "Je l' ima još nešto"...Imali su Bugraku kao pevačicu, nije imala pojma s pevanjem, al je mešala za sve pare, a imali su i klarinetistu...Ja sam znala 10 pesama! Dragan je ukrao Hafu, čekaj! On ide sa mojim papirčetom, 10 pesama, ja pojma sa životom nemam, ali sam bezobrazna. E sad, idemo u Livno, ja ništa o njima ne znam. Hafa je iz Livna, oni su nju ukrali, ukrao je Dragan.

- Dragan, moj brat...Kada je Dragan došao sa Hafom, nije mogao da dođe u Peć. Prvo ode kod tetke i teče u Đakovicu, dolaze ljudi kao na saučešće. Iz Karića kuće uzeo čovek bošnjakinju - rekao je Bogoljub.

"Izbila je makljaža, dolazila je policija"

U nastavku svoje priče, Zorica je otkrila da je izbila tuča zbog toga što je, kako kaže, Dragan "ukrao" Hafu.

- E sada, ja sam s njima u tom Livnu...Kad nešto da ti pravo kažem, idu neka četvorica ili petorica, pravo na nas. Lele, kako su ih prebili, Kariće, ceo orkestar. A ja stojim, ne mogu da verujem šta se dešava, gledam u Sretenovu činelu, uzimam činelu i bacam je dole na pod. Kako je to puklo, oni su se više uplašili, nego mi prebijeni. Završila se makljaža, došla policija... - ističe Zorica i nastavlja:

Pa zbog Hafe bila tuča, jok zbog mene! U zlo doba, mi se popeli na planinu, stade onaj kombi, kaže Dragan: "majstore šta je bilo", kaže ovaj: "a šta bi bilo, pokvario se, ionako nije vredeo ničemu", noć, i mečke spavaju! On nešto vrti, psuje, kaže Dragan: "šta da radimo da se ovo popravi", kaže on: "da pevate ustima i da igrate" i mi šta ćemo, uhvatili se za ruke. On popravlja, mi nešto pevamo, a gledamo da neka mečka ne stigne. Mene su čuvali kao rođenu sestru.

Autor: Nikola Žugić