Prodao sam tri puta više nego oni, a... Bogoljub Karić otkrio kako je sa 15 godina napravio kuhinju u školi, pa priznao: Ja sam četvrto dete, sve što ostane IDE MENI!

Poznati političar i biznismen Bogoljub Karić, gostujući u emisiji "Amidži šou", otkrio je detalje iz svog života, ali i odrastanja, a neke činjenice šokirale su milionski auditorijum!

Bogoljub se, naime, osvrnuo na to što je sa svega 15 godina napravio kuhinju u osnovnoj školi koju je pohađao, te je otkrio kako se sve odvilo.

- Je l' istina da ste kuhinju u školi uradili s 15 godina - pitao je Amidžić.

- Istina! Prvu kuhinju koju smo napravili u osnovnoj školi, to sam ja pokrenuo. Imali smo komšiju koji je bacao cigle, ja sam predložio da preko leta možemo da napravimo kuhinju. Ja kažem: "uzećemo cigle koje su na otpadu" i prva kuhinja sa mlekom u prahu, koje se kuvalo u ogromnom kazanu, metalne šolje i krofne su pravili tu. To je bila školska kuhinja - rekao je Bogoljub.

- Je l' istina da ste rekli bendu braći da ako uspeju da prodaju karte tri puta skuplje, da delite pare pola-pola - pitao je Amidžić.

- Mi u Peći organizujemo koncert "Plavih zvezda", karte se prodaju ovako i onako...Oni svi nervozni, karte se još nisu sve prodale, ja kažem: "dajte meni da vam prodam, ali sve što ja prodam, delimo pola-pola", ja uzmem pojjačalo, stavim ga na krov Jugoslovenske narodne armije i pozivam građane, ono: "još malo pa nestalo". Ja ne prodam samo celu salu, plus još taj foaje i sada kada sam trebao da im dam pare. Svi se okupili kod kuće, ja kažem: "ova kesa je moja, ovo je vaše", ja dam ono što je njihovo, a oni svi na mene, ja sam najmlađi. Svi su na mene skočili i tata kaže: "čekajte polako, uzmi ti 10 odsto". Inače, ja sam ugovao sve onda, sve puta pet. Kada smo osnovali kompaniju, ja sam uvek nosio tašnu, knjige, ja sam bio loš đak. Ja sam četvrto dete, sve ono što ostane, to sam ja, tu nema ni listova, ni stranica (smeh). Kada smo došli do toga da radimo i da gradimo, napravili smo prvu fabriku u Jugoslaviji, plan je bio milion i trista hiljada dolara u to vreme, napravili smo puta tri. Rekao sam da stajemo kada budemo pravili milion dolara dnevno, a godišnji plan je bio 200 miliona dolara - rekao je Bogoljub.

- Je l' istina da ste rekli porodici kada ste gledali sletanje na Mesec: "nemojte da kažete da ništa ne može" - pitao je Amidžić.

- Da. Kada mi tako kažu, ja kažem kada je Gagarin odleteo na Mesec, kada je onaj napravio prvi svemirski brod, a imao je samo viziju - rekao je Karić.

Autor: Nikola Žugić