Digli smo Srbiju na noge, a kada je došao Tito u Peć... Bogoljub Karić šokirao sve, otkrio kako je zaradio PRVI MILION

Naš poznati političar i biznismen Bogoljub Karić, podelio je sa milionima gledalaca u emisiji "Amidži šou" kako je zaradio prvi milion u svom životu.

- Kako ste zaradili prvi milion ili trenutak kada ste najviše uplašili za svoj život - glasilo je pitanje.

- Prvi milion smo zaradili veoma jednostavno...Zaradili smo ih u Peći pre 54 godine, tako što smo počeli da radimo u garaži i sneg je pao dva metra. I mi naručimo lopate za sneg, specijalne, koje Rusi rade, mi to nemamo. Celu Srbiju dignemo na noge, i Maribor i Sloveniju. I mi uzmemo dole našu braću Rome, uzmemo njih, mi ti sve to pakujemo i sklapamo. Mi smo tada prodali Jugoslovenskoj narodnoj armiji desetine hiljada tih komada... - rekao je on i nastavio:

Kada je Josip Broz Tito posetio Peć, tada su plave zvezde imali zadovoljstvo i čast, da na poziv predsednika opštine i Tita, posle večeri sviramo. Oni nas pokupe sve i vode nas tamo da se nešto svira. Zoran uzme album i pokloni predsedniku Titu, to je danas u muzeju 25. maj. Tada smo dobili blagoslov od njega da možemo da napravimo i fabriku, tada smo napravili prvu fabriku u Jugoslaviji. Mi smo zaposlili 100 ljudi, četiri fabrike, 400 ljudi i mi smo napravili revoluciju! Meni premijer sedi u fotelji Lenjinovoj i kaže: "prvi Jugoslovenski kapitalista, naš brat Srbin, sedi za Lenjinovim stolom" i tako smo počeli. Ja sam video da je preko puta Kremlja magacin, ja kažem: "Što ima ovoliki katanac i lance?", kaže: "sve su crkve pretvorene u magacin" i tada smo dobili odobrenje da napravimo zajedničku fabriku...

