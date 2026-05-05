Ja odćutim, pa vratim DUPLO: Zorica i Kemiš progovorili o tajni njihovog uspeha, on priznao: Ljubav je kad klekneš pred istu ženu i posle 40 godina!

Naša pevačica i članica žirija "Pinkovih zvezda", Zorica Brunclik, zajedno sa svojim suprugom, harmonikašem Miroljubom Aranđelovićem Kemišem, otkrila je tajnu uspeha njihove ljubavi, koja traje već četiri pune decenije.

- U čemu je fora vaše ljubavi?! Ja nisam video, barem u javnosti, ima mnogo skladnih parova, ali vas dvoje imate specifičnu povezanost, šta je to - pitao je Ognjen.

- Ljubav, poštovanje, on nikada nije izgovorio nijednu ružnu reč meni ili ja njemu! A inače, ja kao žena, uvek, odćutim, kada nije momenat da kažem, ali računam: "biće bolje, ali kada dođe momenat, duplo ću da naplatim"...Najduže smo bili razdvojeni kada sam išla u bolnicu da se porodim - rekla je Zorica.

- Najduže je bilo kada je išla na "Farmu" - rekao je Kemiš.

- Tamo sam otišla jer su napravili opkladu da ja ne umem da spavam na slamarici, da idem u poljski ve-ce. Njega je prevarila Cakana, a on je mene prevario. Kada sam došla i videla... - rekla je Zorica.

- Šta je ljubav?! Ljubav je da muškarac posle 40 godina braka klekne i zaprosi istu ženu - rekao je Kemiš.

- Ja stvarno nisam znala, rekla bih...Da si smeo, ti bi zaprosio drugu. Znaš šta sam dobila za rođendan?! Dobila sam trešnje - rekla je pevačica.

- Bogoljube, čekaj, ona mene i dalje pali...Njene oči! - rekao je Kemiš.

Autor: Nikola Žugić

