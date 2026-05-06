Mora momentalno i kraj: Kemiš otkrio šta ga kod Zorice najviše nervira, ona se osvrnula na podršku kolega koju je dobila

Naš harmonikaš Miroljub Aranđelović Kemiš, gostujući u emisiji "Amidži šou" otkrio je koja osobina ga kod njegove supruge, naše pevačice i članice žirija "Pinkovih zvezda", Zorice Brunclik, najviše nervira!

U okviru rubrike "Jedi ili odgovaraj", nikad iskrenije, Zorica Brunclik i Miroljub Aranđelović Kemiš progovorili su o njihovom odnosu, ali i o porukama podrške od strane kolega koje su pristizale kada je Zoričina borba za život bila u pitanju.

- Miroljube, jednu osobinu mi navedi koja te nervira - glasilo je pitanje.

- Jednu?! Najviše kada mi kaže ovako: "Tata, trebalo bi nešto da se uradi", jer me to najviše nervira, jer onda misli da to mora odmah da se uradi, sada, momentalno i kraj - rekao je Kemiš.

- I normalno, ti to odmah ne uradiš i zaboraviš - dodala je Zorica.

- Da li te je neko od kolega posebno razočarao ili ne - pitao je Ognjen.

- Ne, oduševljena sam svim kolegama, i mladim, i moja generacija, toliko su se svi intresovali za moje zdravlje, pozitivno...Svi su bili samo ljudi u ovom trenutku, jer ne znam se šta, kada i kome može da se desi - rekla je Zorica.

Autor: Nikola Žugić