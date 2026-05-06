Ne sviđa mi se jer... Zorica udarila na Karleušu, pa progovorila po poruci koju je dobila od Nede Ukraden: Bilo je dirljivo, a mi NISMO kafu popile!

Zorica Brunclik, legendarna pevačica i članica žirija "Pinkovih zvezda", odgovarajući na pitanja sa društvene mreže Instagram, progovirla je o Jeleni Karleuši, ali se osvrnula i na poruku podrške koju je dobila od pevačice i koleginice, Nede Ukraden!

Zorica je, naime, na samom početku rubrike " Pitanja sa Instagrama ", rangirala kolege iz žirija muzičkog takmičenja "Pinkove zvezde".

- Rangirajte po pevačkom kvalitetu preostala tri pevača, Viki, Desingerica, Karleuša - glasilo je pitanje sa Instagrama.

- Po neznanju ide Singerica, ide Bosanac, a po znanju je Viki, akademik, Jelena mi se ne sviđa jer priča da su džiberske i seljačke pesme, a mislim da to govori jer ne zna da ih peva - rekla je Zorica.

- Ja sam hteo da je nazovem da je ona jedna obična pevaljka, pričam o Jeleni, jer ona stalno koristi izraz da je seljana - rekao je Kemiš.

- Kako komentarišete izjavu Nadežde Biljić da ste je razočarali, pa i da se Kemiš njoj podsmevao - glasilo je pitanje sa Instagrama.

- Ja neću da komentarišem Nadeždu i bilo kog kolegu, nije ušla u srž cele te priče ko je autor, ko se pita i za šta se pita. Zorica Brunclik je samo jedan izvođač u nizu, ja sam autor, moj stav je da ne dam nikome za kavere - rekao je Kemiš.

- Tokom oporavka, poruka kog kolege i koleginice vas je posebno raznežila - glasilo je pitanje sa Instagrama.

- Nede Ukraden! To je toliko bilo dirljivo, a recimo da Neda i ja nismo ni kafu popile za sve ove godine - rekla je Zorica.

- Da li ima šanse da snimite duet sa Viki Miljković - glasilo je pitanje sa Instagrama.

- Naši glasovi ne da se ne slažu, nego eto - rekla je Zorica.

Autor: Nikola Žugić