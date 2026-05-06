Otkrivena istina posle mnogo godina! Evo zbog čega Kemiš NIJE PRISTAO da radi sa Viki Miljković kada je došla kod njega na početku svoje karijere

Naš harmonikaš, Miroljub Aranđelović Kemiš, progovorio je o duetu Desingerice i Zorice Brunclik koji se planira, pa je i otkrio zbog čega je odbio saradnju sa Viki Miljković na početku njene karijere.
- Kako bi posavetovao Zoricu ukoliko bi došla na ideju da snimi duet sa Desingericom - glasilo je pitanje sa Instagrama.
- Ja sam to i predložio, da uradimo rimejk jedne pesme...On je dečko koji pliva uz mamu Viki, a radi se rimejk pesme "Što se mala uobrazi", mislim da bi bio on adekvatan - rekao je Kemiš.
- Ko je bolji harmonikaš, Borko Radivojević ili Aca Sofronijević - glasilo je pitanje sa Instagrama.
- E to ne mogu, ja sam učitelj, za mene su svi dobri - rekao je on.
- Da li možete da nam ispričate situaciju kada je Viki kao mlada nada došla kod vas, pa ste je vi odbili - glasilo je pitanje sa Instagrama.
- Nisam je odbio...Ja sam tada radio Cecu njenu kumu i bilo je još desetak pevača, to je bila takva gužva...I kada je ušao njen tata i pitao me je da je radim, nisam mogao da je prihvatim, jer nisam stizao, ne zato što ne bih, ona je dobar pevač - rekao je Kemiš.
- Da li je tačna Karleušina izjava da ste zaplakali na snimanju "Pinkovih zvezda" kada Zorica nije tu - glasilo je pitanje sa Instagrama.
- Da - rekao je Kemiš.
Autor: Nikola Žugić