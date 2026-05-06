Evo ko brine o ćerki dok je ona na nastupu: Sanja Maletić o roditeljstvu, priznala da joj teško pada razdvajanje od naslednice

Sanja Maletić pojavila se večeras na proslavi rođendana sina Ivane Šašić u Šapcu.

Tom prilikom je otkrila kako se snalazi u ulozi majke i ko čuva ćerkicu dok je ona na veselju.

- Umorno sam, došla sam danas iz Crne Gore sa puta, danas sam sa svojom ćerkom provela dan i spremala se pa na veselje došla. Ćerkica raste, trči, zna mnogo toga već, dobro je dete. Još nije krenula sa mnom na veselja, kakvi. Nije nemirna, prosto detetu nije mesto gde je buka i galama. Ja sam tog mišljenja da deci ne treba kvariti sluh, to je moje mišljenje. Svako od nas bira, dok se ja pitam i dok ja odlučujem biće tako, nema potrebe - rekla je Sanja.

Na pitanje da li je spremna na sve izazove koji su pred njom odgovorila je:

- Ja sam se ceo život spremala za to, spremna sam. Nisam išla predaleko, ima još do puberteta, sad uživamo. Do škole sam isplanirala, sve znamo kako ćemo. Imamo kuću na moru, na planini, imamo Beograd, biće nam zanimljivo.

Sanja je otkrila koliko je za nju teško razdvajanje od ćerkice zbog posla.

- Teško mi je, ali dobra stvar u tome je da dete ima dva roditelja, tata ostaje sa njom. Ili smo muž ili ja sa njom. Mi se uklapamo. Ništa ne dogovaramo i ne obećavamo ljudima dok ne vidimo planove. Tako smo odlučili da budemo takvi roditelji. Nemamo dadilju. Ako nešto zatreba nije problem, ali dok možemo sami da se dogovorimo biće tako. Uskoro će da napuni dve godine, guramo lepo. Idemo često u šetnje, aktivni smo. Ona je živahna na majku.

O prijateljstvu sa Ivanom Šašić

- Ivanu poznajem 30 godina, i moj muž je drugar sa njom toliko. Ona je uvek tu, kao i ja za nju. Kao porodica smo. Bili smo uvek tu jedna za drugu. U tih 30 godina se dešavalo svašta nešto, ali je bitno da smo tu bili. Ja kad sam dobila Vanju ona je znala da dođe iz Šapca, ona je znala da dođe i uzme je da ja odmorim. Dobar je drug - rekla je Sanja.

Autor: N.B.