Ništa nije sramota: Voditeljka progovorila o odrastanju i nemaštini, pa priznala sve o borbi za potomstvo

Marija Kilibarda danas uživa u ljubavi sa Banetom Vučelićem i uspešna je u svom poslu.

Ljubavni par je dobio ćerkicu Senu koja je postala centar njihovog sveta, a voditeljka je nedavno u jednoj emisiji govorila o periodu detinjstva i odrastanja.

Marija je otkrila da je u ranom detinjstvu bilo teško, ali da su svi zajedno kao porodica prebrodili sve krize i probleme.

- Ja sam došla iz nemaštine, hoću da kažem ja znam kako je imati i nemati, ja mogu da preživim na jogurtu i dvopeku, mogu da popijem pivce sa tobom na klupici u parku, da jedem po finim restoranima. Stvarno mogu sve i ništa nije moranje i ništa nije sramota. Hoću da kažem, kad bismo neke stvari prihvatili, neke bi nam lepše stvari i dolazile.

Voditeljka je govorila i o svojoj borbi za majčinstvo.

- Znam samo da sam trepnula i iza mene je već bilo nekoliko godina pokušaja i pokušaja, negativnih testova, negativne bete. Kada imaš misiju i kada si predan njoj i kada se desi taj pozitivni rezultat, nekako zaboravljaš, barem ja, te teške stvari. Ono što mi je onako ostalo urezano na tom putu su ta neka pitanja: "Zašto imaš dvoje, a ne troje?", "Zašto nemaš decu?" i morala sam baš da odrastem da me ne pogađaju ta pitanja i nikome nikada nisam dala odgovor, jer nisam želela da me neko žali.

"To je važna tema"

- To je jako važna tema, ali ja nisam želela da pričam o tome, jer nisam želela da u meni neko vidi neku jadnu ženu koja se bori sa tim. Ja sam želela dostojanstveno da radim svoj posao i da ne zauzimam medijski prostor na taj način - rekla je ona i otkrila koji je bio najtežik trenutak na putu borbe za svoj najveći san.

- Mislim da je najteži trenutak bio posle drugog pokušaja. Mislim da je hormonska terapija bila izuzetno agresivna, a mislim i da je bio veliki pad jer sam baš poletela i mislila da je to to i onda sam se razbila ko zvečka kad sam pala.

Autor: N.B.