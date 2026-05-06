AKTUELNO

Domaći

Ceca slomljena od tuge zbog smrti prijatelja: Emotivnim rečima se oprostila od pilota

Izvor: Kurir, pink.rs, Foto: E-Stock/Rajko Ristić ||

Načelnik Uprave za vazduhoplovstvo MUP-a Republike Srpske, Boban Kusturić (52), pronađen je mrtav u svojoj vikendici u banjalučkom naselju Česma. Od njega se emotivnim rečima oprostila i Ceca Ražnatović.

Pevačica je na svom Instagram profilu podelila njegovu fotografiju i dirljivom porukom se oprostila od dugogodišnjeg prijatelja.

- Bobane, prijatelju moj, leti, zauvek ti vedro nebo bilo - napisala je Ceca Ražnatović u objavi.

Foto: E-Stock/Rajko Ristić

Boban Kusturić je rođen 8. septembra 1974. godine u Banjaluci. Završio je Vojnu akademiju Vojske Jugoslavije – Odsjek za RV i PVO u Beogradu 1997. godine i stekao zvanje oficira avijacije – pilota. Od 1997. do 2005. godine obavljao je poslove pilota u Vojsci Republike Srpske.

Foto: Printscreen YouTube/RTRS Vijesti

Nakon toga nastavio je rad u Direkciji za civilnu vazdušnu plovidbu Republike Srpske kao šef Spasilačke helikopterske jedinice „SAR“ Republike Srpske. Funkciju direktora Helikopterskog servisa Republike Srpske obavljao je od 2008. godine do aprila 2025. godine, a nakon reorganizacije i formiranja Uprave za vazduhoplovstvo obavljao je poslove načelnika te uprave.

Odlikovan je Ordenom Miloša Obilića od strane predsednika Republike Srpske

Autor: N.B.

#Smrt

#Svetlana Ceca Ražnatović

#ceca

#objava

#pevačica

#prijatelj

POVEZANE VESTI

Domaći

Josipa Lisac slomljena zbog smrti Gabi Novak: Pevačica se emotivnim rečim oprostila od koleginice

Region

MUŠKARAC PRONAĐEN MRTAV U STANU Užas u Banjaluci: Na grudima ima ubodnu ranu

Domaći

Hvala na svemu, dobri naš: Osvanula čitulja Saši Popoviću, emotivnim rečima od njega se oprostila voditeljka kojoj je promenio život (FOTO)

Domaći

POSVETIO PESMU POKOJNOJ MAJCI! Mirza Selimović ne može da dođe sebi zbog smrti majke, od nje se oprostio EMOTIVNIM REČIMA!

Domaći

UMRO OTAC AVE KARABATIĆ U 59. GODINI! Ona se odmah oglasila: U šoku sam, reanimirali su ga više od 30 puta, ne znam kako ću izdržati (FOTO)

Domaći

Ceca se oprostila od Palme! Prvo oglašavanje posle Markovićeve smrti: Brate, prijatelju, ljudino velikog srca...