Unuka Ane Bekute obukla bakinu haljinu: Sonja oduševila izgledlom, čipka i grudi u prvom planu, a komentari pljušte (VIDEO)

Ana Bekuta važi za jednu od najboljih baka na estradi. Pevačica dosta vremena provodi sa svojim unucima, a oni su tek nedavno počeli da se pojavljuju u javnosti.
Ana Bekuta ima dvoje unuka, Sonju i Branka Polića, koji su joj velika podrška i ponos. Unuka Sonja često privlači pažnju javnosti svojom lepotom i modnim stilom, a ponekad pozajmljuje i bakine haljine što je učinila i sada. Ona je objavila video na Tiktok društvenoj mreži, a na račun njenog izgleda ali i stila nisu izostali komplimenti.
Sonja je u opisu videa napisala: "Ne brinem da li će neko imati istu haljinu kao ja, jer nosim haljine moje babe iz 90ih".
Unuci kao saradnici
Pevačica Ana Bekuta je jednom prilikom za svoj novi album zaposlila i unuku Sonju koja je bila zadužena da šminka pevačice bude besprekorna.
Osim što se bavi šminkanjem, kako je i sama istakla, Ana jednom prilikom njena mezimica radi kao baristkinja, tačnije zadužena je za preukusnu kafu.
Nije tajna da je Branko, pevačicin stariji unuk, postao njen vozač i menadžer nedavno.
Autor: N.B.