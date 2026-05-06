Ovo je vila u kojoj su živeli Zvezdan i Tina Ivanović pre razvoda! Htela da je proda za DVA MILIONA EVRA, sve pršti od luksuza i skupih detalja (FOTO)

Tina Ivanović je na estradi više od 20 godina, kada je krenula da se bavi pevanjem, a sa svojim sad već bivšim partnerom Zvezdanom Anđićem izgradila je luksuznu vilu u Malom Mokrom Lugu, čija se vrednost procenjuje na oko 650.000 evra.
Naime, iako se već neko vreme spekuliše o prodaji luksuzne nekretnine, Tina i dalje živi u kući, uprkos razvodu od bivšeg supruga Zvezdan Anđić.
Kuća ima čak 1.800 kvadratnih metara kako stambenog, tako i poslovnog prostora, i čak 20 ari placa. Ekipa emisije "Paparaco lova" usnimila je jednom prilikom iz svih uglova velelepnu kuću pevačice, ispred koje se nalazi radnja opreme za vodovod, a nije poznato da li je ona u njihovom vlasništvu.
Kamere su zabeležile spoljašnji izgled imanja, koje i dalje odiše raskošom i privatnošću, ali i diskretnim znakovima da je u pitanju nekretnina koja čeka novog vlasnika.
S druge strane, Zvezdan se, nakon kraha braka, iselio iz porodičnog doma i trenutno boravi u hotelu koji se nalazi odmah pored kuće. Ova neobična situacija dodatno je podgrejala interesovanje javnosti, budući da bivši partneri žive praktično „jedno pored drugog“, ali odvojeno.
Iako se o razlozima razvoda i daljim planovima ne oglašavaju često, jasno je da njihov odnos i dalje intrigira javnost, dok sudbina luksuzne kuće ostaje neizvesna.
