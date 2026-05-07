TEA TAIROVIĆ ZAPALILA BEOGRAD! Publika do jutra uglas pevala njene hitove, oborila sve rekorde posećenosti! (VIDEO)

Muzička zvezda Tea Tairović protekle noći održala je spektakularni nastup u "Nacionalnoj klasi" u Beogradu, koja je bila ispunjena do poslednjeg mesta.

Jedna od najpopularnijih pevačica mlađe generacije ponovo je dokazala zbog čega je na samom tronu regionalne muzičke scene - čim je otpočela svoj koncert u prestižnom prestoničkom klubu prolomio se vrisak, a Tea je toliko dobro razmrdala sve prisutne da je atmosfera bila na vrhuncu već od prve, pa sve do poslednje pesme.

Tea je publici pevala svoje najveće hitove, koje su svi prisutni pevali uglas, a kako smo saznali, oboreni su svi rekordi posećenosti.

Inače, Teu su podržale koleginice Barbara Bobak i Sanja Vučić, koje su se provodile uz njene hitove.

