NEĆU DA BUDEM JADNICA! Jelena Tomašević zbog raskida sa Bosiljčićem odbila hit koji je kasnije IPAK SNIMILA

Tokom svoje karijere može se pohvaliti da je snimila neke od najlepših pesama u domaćoj diskografiji, a malo ko zna kako je Jelena Tomašević odbila veliki hit zbog Bosiljčića koji je kasnije ipak snimila.

Pevačica je je nedavno ispričala jednu zanimljivu anegdotu vezanu za njenu pesmu „Da mi je da mi se vrati“, a koja joj je ponuđena u periodu kada su ona i Ivan raskinuli, te da tada nije htela da je snimi.

– Desilo se to pre više od 10 godina. Ivan i ja smo se zabavljali i pod pritiskom medija smo se razišli. Svako je imao neku svoju priču, svoje mišljenje na to: Treba ili ne treba. I Sergej Ćetković, moj dragi kolega sa kojim se i družim, nazvao me je: „Napisao sam ti jednu pesmu“. I pusti mi on pesmu „Da mi je da mi se vrati moj dragi“. Kažem ja da ne dolazi u obzir ja njemu da pevam: „Da mi je da mi se vratiš“ – ispričala je kroz smeh Jelena Tomašević i dodala:

– Stvarno, ja da ispadam jadnica, neću da pevam ovu pesmu. I prođe neko vreme, bogami, mislim oko dve godine, Ivan i ja smo se već pomirili. U svakom slučaju, jednom prilikom mu kažem: „E, da ti pustim šta mi je Sergej napisao, a nisam nikad otpevala“. Kada je čuo pesmu, Ivan je bio oduševljen: „Ovo je božanstveno, zašto nisi snimila?“ – ispričala je pevačica nedavno za Grand.

Nakon pomirenja Jelena i Ivan su ubrzo uplovili u bračne vode, a kruna njihove ljubavi je ćerkica Nina.

Autor: D .T.